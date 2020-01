Daniel Nicula, puștiul minune din Alba, continuă ascensiunea și în 2020! Fotbalistul de nici 17 ani visează să debuteze în Liga 1 cu Gaz Metan Mediaș

Daniel Nicula, fotbalist originar din Alba, visează frumos după un an 2019 excelent. La nici 17 ani (vârstă pe care o va împlini în 20 martie), puștiul minune ce a început fotbalul la CSȘ Blaj continuă ascensiunea și visează cu ochii deschiși.

Daniel Nicula s-a transferat în toamna anului 2018 la Gaz Metan Mediaș și traversează o perioadă de senzație. Povestea sa de viață este una impresionantă, fotbalul reprezentând șansa vieții pentru cel ce a crescut la Casa de tip familial “Sf. Ghelasie” Stremț.

“2019 a fost un an strălucit pentru mine, a fost anul în care am promovat de la juniori, la Liga a 3-a și apoi la echipa mare. Am făcut cantonamente puternice în Turcia și Spania, extrem de importante pentru mine și pentru creșterea mea ca jucător. Apoi am fost singurul junior care a prins lotul echipei mari la meciul din Spania cu Real Valladolid, pentru trofeul orașului. În acel meci, în care am prutat și banderola de căpitan, a fost debutul propriu-zis, ceva extraordinar. A fost un an greu, cu multă muncă și implicare. Am crescut enorm în plan fotbalistic, într-un timp foarte scurt, așa cum s-a întâmplat și când m-am apucat de fotbal, la CSȘ Blaj unde într-un an jumătate am «explodat»”, a declarat tânărul fotbalist, președintele Ioan Mărginean “Limoniu” având o contribuție majoră la ascensiunea lui Daniel Nicula.

*Speră se debuteze în Liga 1 în acest an

Anul trecut, la nici 16 ani, la mai puțin de 6 luni de la transferul la Gaz Metan Mediaș, Nicula a fost în cantonament în Antalya cu prima echipă a găzarilor, sub comanda lui Edward Iordănescu, devenind “mezinul” primei echipe. Daniel nu vrea să se oprească aici, își dorește ca visul frumos să capete contur. În 2019, fotbalistul din Alba a devenit golgheterul formației de juniori Under 19 a grupării medieșene (deși evoluează la categoria superioară ca vârstă), trecându-și în cont peste 30 de reușite, un randament remarcabil.

“2019 a fost anul integrării în fotbalul mare din țară. Le mulțumesc pentru tot sprijinul și ajutorul domnului Mărginean și familiei mele, respectiv sora mea mai mare Victoria și soțul ei Andrei. În aceast an îmi doresc să fiu sănătos ca să pot să realizez tot ce mi-am propus. Sper să fie anul meu, să prindem play-off-ul și să debutez în Liga 1, dar trebuie să rămân cu picioarele pe pământ, mai am foarte mult de muncit”, a spus Daniel, care este foarte bun și la învățătură.

Daniel Nicula a crescut la Stremț, la Casa de tip familial, de la vârsta de un an și 8 luni, petrecându-și copilăria la “Sf. Ghelasie”, alături de patru din cei cinci frați ai săi. “Sportul rege” a însemnat șansa vieții pentru “diamantul” fotbalistic. Un rol important l-au avut însă antrenorii Olimpiu Cucerzan și Alin Hancăș, iar prima legitimare s-a produs la CSȘ Blaj. A evoluat aici un an și jumătate, deci practic în acest moment are în spate doi ani și jumătate de carieră, iar la clubul din “Mica Romă” a jucat la trei grupe diferite de vârstă, marcând peste 80 de goluri. Este ambidextru, și poate evolua ca mijlocaș pe benzi, cu toate că postul principal este de vârf de atac. Admiră FCSB și CF Barcelona, iar cel mai mare vis este să îmbrace tricoul echipei naționale a României. În viitor nădăjduiește să ajungă la o echipă puternică din Europa, asta în primul rând pentru a-și ajuta frații. Dacă în toamna anului 2016 juca fotbal în curtea școlii, în mai 2018, la 15 ani și două luni, a debutat la nivel de seniori, în Liga a IV-a, la partida dintre CS Ocna Mureș și CIL Blaj!

Îl admiră pe conjudețeanul Nicolae Stanciu, și el făcând sacrificii încă de mic pentru a deveni un fotbalist de talie europeană, și nu uită că „fotbalul reprezintă totul pentru mine, e șansa vieții mele, să răzbat din sărăcie. Acesta a fost destinul meu, dar m-am îndârjit să lupt! Vreau să îmi fac un viitor prin fotbal!”, este declarația oferită de Daniel în iulie 2018, devenită un adevărat “mottou” al existenței sale.

sursa foto: fanatik.ro