Daniel Kim și Eduard Oancea, elevi ai Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Premiul I și Mențiune, la Sesiunea de referate și comunicări științifice – Istorie

Doi elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Daniel Kim și Eduard Oancea, au reușit să obțină Premiul I, respectiv Mențiune, la etapa județeană, la Sesiunea de referate și comunicări științifice, la materia istorie.

Elevii interesați de cunoașterea trecutului și care vor să știe cine sunt și cine ar putea deveni în raport cu istoria, s-au remarcat din nou la faza județeană a Sesiunii de referate și comunicări ştiinţifice, la disciplina istorie. Elevul fruntaș Daniel Kim și elevul fruntaș Eduard Oancea, ambii din clasa a X-a, coordonați de domnul profesor Dan Anca, au realizat referate și comunicări pe o temă propusă chiar de ei, acestea fiind apreciate de comisia de evaluare.

Cu dublă cetățenie, română și coreeană, elevul fruntaș Daniel Kim a dorit să cunoască mai bine istoria jumătății sale coreene, astfel că și-a ales să realizeze lucrarea intitulată „Primul conflict al Războiului Rece. Războiul Coreean (1950-1953)”. Lucrarea, bine documentată și elaborată, i-a adus Premiul I, cu cel mai mare punctaj din cele nouă lucrări prezentate de către elevii participanți, iar acest premiu îi oferă lui Daniel șansa de a participa la etapa națională a acestei sesiuni.

„Fiind pe jumătate român și pe jumătate coreean, am vrut să descopăr mai mult despre istoria identității mele coreene. Astfel, cu susținerea și ajutorul profesorului meu de istorie, am compus un material despre cel mai semnificativ eveniment din istoria coreeană, și anume Războiul Coreean. Datorită faptului că m-am pregătit riguros în zilele anterioare sesiunii de comunicări, am reușit să prezint fără emoții majore proiectul și să câștig Premiul I, premiu care mi-a adus calificarea la etapa națională. Aceasta este o realizare importantă pentru mine și un semn clar că efortul și timpul investit în studierea Războiului Coreean au dat roade”, a mărturisit elevul fruntaș Daniel Kim.

Lucrarea intitulată „Operațiunea Rheinubung” și realizată de către elevul fruntaș Eduard Oancea a fost premiată cu Mențiune. Pentru redactarea acestei lucrări, Eduard a consultat documente unice aflate în colecțiile Arhivelor Naţionale Germane, iar documentarea pentru redactarea lucrării l-a ajutat să își dezvolte anumite abilități.

„Pentru mine, participarea la sesiunea de comunicări știinţifice la disciplina istorie a reprezentat o experienţă, fiind pasionat de istorie, în special cea a secolului XX. Pe parcursul realizării acestei lucrări am reușit să intru în posesia unor documente unice și să îmi formez calitățile de orator și redactor. Tema pe care am ales-o pentru acest concurs se datorează în mare parte mass-mediei, tema pe care am abordat-o făcând referire la una din navele celui de-al Doilea Război Mondial care astăzi reprezintă o legendă, atât pentru mine cât și pentru cei pasionaţi de istorie navală. Compunerea lucrării mele nu a fost foarte grea, domnul profesor de istorie fiind cel care m-a sprijinit și îndrumat în redactarea științifică a lucrării, dar intrarea în posesia documentelor pe care le-am solicitat la Biblioteca Arhivelor Naţionale Germane s-a dovedit partea dificilă a lucrării, acestea fiind foarte greu de obținut. Participarea la concursul de eseuri la disciplina istorie a reprezentat și un prilej de a colabora cu domnul profesor și de a descoperi mai multe informații despre domeniul de care sunt interesat, dar, mai mult de atât, participarea la acest concurs a reprezentat un mijloc de autocunoaștere, lucrarea mea fiind o oglindă a personalității mele”, a spus elevul fruntaș Eduard Oancea.

Felicitări, mult succes în continuare! au transmis reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, pe una dintre rețelele de socializare.

