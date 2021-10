Dan Găldean, golgheterul Unirii Alba Iulia în Liga 1: “Mă șochează situația în care a ajuns echipa sufletului meu!”

Zilele trecute, Brașovul a devenit capitala dansului sportiv românesc, cu prilejul Campionatului Național de Clase, concurs în care s-au duelat cele mai pregătite perechi din țară.

Dansatorii de la “Life is Dance” Alba Iulia au reușit rezultate excelente sub Tâmpa, un palmares de apreciat, cu trei titluri de campioni naționali la Clasa E, dar de vârste diferite; două distincții de vicecampioni naționali, la Clasa D și C, de vârste diferite; două clasări pe locul al treilea, finaliști la trei categorii și alte trei calificări în semifinale.

“Au fost două zile de foc, pline de andrenalină, dar și cu speranțe că ceea ce am muncit și perfecționat până acum reprezintă direcția corectă și va fi răsplătit cum se cuvine! Lucru ce s-a și întâmplat și suntem extrem de fericiți și recunoscători! Ani, luni, zile întregi, ore nesfârșite, minute copleșitoare pentru, da!, un minut și treizeci de secunde, interval în care trebuie să fii cât mai aproape de un dans bun, foarte bun, excelent sau genial, însuflețit și de o doză de nebunie proprie! Căci da, dansatorii nu sunt doar sportivi, ci și artiști!”, a declarat Bianca Ionescu, antrenor al clubului “Life is Dance”.

Rezultatele la Campionatul Național de Clase:

*campioni naționali la Clasa E, 12-13 ani, David Orzeiu și Ioana Țipțer; locul 6, Flavius Giosan și Giulia Suardi;

*campioni naționali la Clasa E, 14-15 ani, Bogdan Dobra și Beatrice Urs; locul trei, Ionuț Vîrciu și Alexia Sabău;

*campioni naționali la Clasa E, 16-18 ani, Robert Pitea și Diana Dicu;

*vicecampioni naționali, la Clasa C, 14-15 ani Standard, Kevin Suardi și Daria Corpade; *vicecampioni naționali, la Clasa D, 16-18 ani Standard, Bogdan Balea și Diana Tima; *locul 3, la Clasa E Standard ,16-18 ani, Robert Pitea și Diana Dicu; *locul 4, la Clasa C, 14-15 ani, Latino, Mirel Moroșan și Lorena Mondoc; *locul 5, Clasa C, 16-18 ani Latino, Răzvan Morancea și Ariana Marcu; *semifinale: Filip Stanciu și Gabriela Țipțer, locul 8 la Clasa D, 14-15 ani; Bogdan Balea și Diana Tima, locul 8 la Clasa D, 16-18 ani Latino; Lukas Orzeiu și Maya Urs, locul 10 la Clasa E, 10-11 ani.

În același timp, la Belgrad s-a disputat o competiție internațională de anvergură, unde România a fost reprezentată de o pereche de la “Life is Dance”, Vlad Dragomir și Adriana Tudor. Astfel, la WDSF World Open (NS) Adult Standard a fost o clasare pe poziția a 30-a, iar la Rising Stars Standard, pe locul al 9-lea.

“Felicitări din suflet și mulțumiri tuturor celor care ați crezut și credeți în noi. Părinții care doresc să-și îndrume copiii spre un sport sănătos și elegant pot să apeleze la clubul de dans «Life is Dance» unde premisele să ajungi campion sunt mari”, a încheiat Bianca Racolța.