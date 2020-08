Cupa Rotary la tenis de câmp, peste 100 de copii s-au luptat pentru locul I al fiecărei categorii de vârstă

Într-o societate în care copiii petrec nenumărate ore pe internet, sportul alb a reușit să strângă weekend-ul trecut, la Alba Iulia, un număr record de participanți: 124 de copii din toată țara, pasionați de tenis, cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani.

Devenită deja o tradiție în rândul competițiilor naționale de tenis destinate copiilor, în perioada 21-23 August 2020, a avut loc la Alba Iulia, la baza sportiva Tenis Pro Linca, a-IX-a ediție a Cupei Rotary la tenis de câmp, desfășurată sub egida Federației Române de Tenis.

Evenimentul a fost organizat ca de fiecare dată de Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, fiind respectate, cu prioritate, regulile actuale pentru stoparea pandemiei Covid-19.

Pe parcursul celor 3 zile, copiii au concurat în cadrul mai multor categorii de vârstă, depunând un efort considerabil, dublat de emoțiile inerente oricărui concurs.

Calea succesului este de multe ori anevoioasă și necesită pe lângă sprijinul tehnic și moral și suport material, câștigătorii la fiecare categorie fiind premiați prin bunăvoința sponsorilor concursului: Toskana Garten, Albaco Exim, Banca Transilvania, medicul Aurel Crișan și avocata Amalia Gherman din Alba Iulia.

La finalul competiției, în prezența District Governor Nominee al Rotary District 2241, domnul Florin Mărginean, președinții Rotary Club Alba Iulia domnul Florin Secașiu și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis doamna Carmen Orvas, au înmânat premii, cupe și diplome copiilor clasați pe primele trei locuri la fiecare categorie de vârstă. De asemenea, organizatorii au ținut să mulțumească tuturor copiilor participanți, părinților, arbitrilor și nu în ultimul rând sponsorilor.

De remarcat că, arbitrul principal al competiței din acest an, Andrei Brisc, a participat în calitate de concurent la prima ediție a turneului, în anul 2011, când avea doar 10 ani. A continuat și continuă să joace tenis, fiind unul dintre primii 20 de jucatori din generația sa la nivel național. Acum, la 19 ani, pasiunea pentru tenis are o nouă valență pentru acesta, dobândind și calitatea de Arbitru national de scaun și Arbitru național principal. Mult succes in continuare Andrei!

Numărul tot mai mare de concurenți, în special din Alba Iulia, Petroșani, Hunedoara, Timisoara, Cluj, Oradea și Iași, este o dovadă că tenisul este tot mai atractiv în rândul tinerilor. Cluburile Rotary din Alba Iulia vor continua să sprijine mișcarea, sportul și stilul de viață sănătos în rândul copiilor, prin organizarea și în anii următori a Cupei Rotary la Tenis.

Redam mai jos lista castigatorilor:

Categoria 10 ani fete

Locul 1 – ANDREI RUXANDRA – Iasi

Locul 2 – MOLDOVAN CHRISSA-ANDREEA – Alba Iulia

Locul 3 – ARCANA MELISSA-MARIA – Petrosani

– TAMPEA MARA – Alba Iulia

Categoria 10 ani baieti

Locul 1 – FERENT DAVID – Albesti

Locul 2 – CONDREA RAUL – Targu Mures

Locul 3 – SARAN EDUARD – Timisoara

– BOTEA DAVID – Sibiu

Categoria 12 ani fete

Locul 1 – NAGY OLIVIA STEFANIA – Targu Mures

Locul 2 – CARP ANA ELENA – Zalau

Locul 3 – POP GLORIA – Gherla

– PIENARIU GIULIA – Alba Iulia

Categoria 12 ani baieti

Locul 1 – BERCU MIHAIL – STEFAN – Alba Iulia

Locul 2 – BACIU-SARMES CATALIN – Alba Iulia

Locul 3 – PLOPEANU MIRCEA – NICOLAS – Alba Iulia

– PITU EDUARD – Alba Iulia

Categoria 14 ani fete

Locul 1 – BREAZ ALESIA – Deva

Locul 2 – RUS IANA TEODORA – Cluj Napoca

Locul 3 – LABIB NAEMA – Floresti

– BARNA ANDREEA – Stei

Categoria 14 ani baieti

Locul 1 – MANU ALEXANDRU – Alba Iulia

Locul 2 – STANCIU MIHNEA PETRU – Pitesti

Locul 3 – FLORINCAS CIPRIAN – Arad

– TAMPEA RADU – Alba Iulia

Categoria 16 ani fete

Locul 1 – GOINA PATRICIA – Oradea

Locul 2 – MUSAT GIULIA ALEXANDRA – Arad

Locul 3 – POPA ANA LAVINIA – Alba Iulia

– SANDRU DENISA – Cugir

Categoria 16 ani baieti

Locul 1 – LUPEAN CEZAR MIHAI – Cluj Napoca

Locul 2 – LEONTIDIS CRISTIAN ANTON – Salonta

Locul 3 – STOIA LUCAS THEODOR – Alba Iulia

– VLAD TUDOR – Sibiu

Așa după cum spunea Pierre de Coubertin, întemeietorul Jocurilor Olimpice din era modernă,’’cel mai important lucru nu este să câștigi, ci să participi, asa cum în viață nu contează triumful, ci lupta. Esențial nu e să cucerești, ci sa lupți bine. ’’