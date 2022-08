Cupa “Pe străzi” la Tărtăria: pasiune, ambiții și tradiție | Eveniment fotbalistic dar și mai ales social

Spicul Daia Română este o altă formație din Liga 4 pentru care pauza competițională a adus multe modificări, vânzoleală fiind și la Voința Stremț și Viitorul Vama Seacă.

Dăienii vor deschide vineri, 2 septembrie, de la ora 17.30, actuala ediție, cu un meci acasă cu GT Sport Alba Iulia. La nivelul lotului, sunt consemnate, alături de alte noutăți, revenirile lui Hada, Fl. Schiau (ex-Industria Galda și CSU Alba Iulia), I. Bumbu, I. Cibu, V. Moldovan.

În plus, pe lângă echipa de seniori, Spicul Daia Română va mai activa cu alte două formații în competițiile județene; la Under 19 și Under 12, în total 48 de tineri din comună, ambele formații fiind pregătite de Paul Rahovean. Respectiv, se încearcă crearea unei prioamide fotbalistice bazată pe fotbaliști dăieni.

Astfel, la nivel administrativ, frații Ioan Ciucă (președinte) și Marius Ciucă (vicepreședinte) s-au retras după o perioadă de 4 ani și președinte va fi Iancu Iosif (reprezentantul Ligii a 4-a în Biroul Executiv al AJF Alba). De asemenea, reprezentanta comunei unde s-a disputat finala Cupei României a modificat și pe banca tehnică. Experimentatul antrenor Ștefan Fogoroși, cel ce a început să antreneze la Daia Română din 2015, cu excepțiile numite FC Micești, Sportul Petrești și Industria Galda de Jos (3 etaea în primpvara anului trecut, în Liga 3), a fost substituit de cuplul Gheorghe (Gigi) Schiau – fostul secund și Zaharie Hileagă. O pierdere importantă este și în planul lotului, întrucât atacantul C. Brânză, golgheterul ultimelor două sezoane, a anunțat că intenționează să renunțe la activitate (va evolua doar la minifotbal). În privința noutăților, pe lângă juniorii din propria pepinieră (Al. Cunțan, I. Istrate, D. Bișboacă, T. Luca), au mai fost anunțate venirile lui B. Ceghedean, S. Cibu sau D. Rațiu (Al. Mura nu s-a mai prezentat).

În primul amical, s-a înregistrat o remiză internă, scor 1-1. cu Viitorul Vama Seacă. Au urmat meciurile cu Voința Stremț (3-1), inter Ciugud 91-1), CIL Blaj (2-3), Industria Galda (1-1) și Hidromecanica Șugag (0-2) – ultima repetiție