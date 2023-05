Cum va fi VREMEA până în 28 mai 2023, în Transilvania și la munte. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni

Care este primul salam 100% românesc care va fi vândut în marile hypermarketuri din SUA

Salamul produs sub marca Cris-Tim, sub denumirea ”Salam de Sibiu IGP” a obținut avizul din partea Food Safety and Inspection Service (FSIS) și implicit dreptul de a intra pe piața din America.

”Grupul Cris-Tim, liderul pieței de mezeluri din România a fost acreditat pentru exportul salamului de Sibiu IGP pe piața din Statele Unite în urma unui audit riguros al Food Safety and Inspection Service (FSIS) efectuat în România. Auditul a certificat că sistemul românesc de inspecție a cărnii și produselor din carne poate asigura controlul final, supravegherea și aplicarea legislației. Obținerea acestei acreditări extrem de importante economic pentru țara noastră este rezultatul unui efort conjugat al Cris-Tim și al altor producători de mezeluri din România, al Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și al ambasadelor celor două țări – SUA și România.

Grupul Cris-Tim a îndeplinit toate cerințele necesare pentru a fi finalizată echivalarea sistemului de inspecție a cărnii din România cu cel din SUA. Pentru redeschiderea pieței americane pentru carnea și produsele din carne din țara noastră, echipa tehnică din cadrul Grupului Cris-Tim a fost în contact permanent cu ANSVSA, FSIS și cu Serviciul de Inspecție pentru Sănătatea Animalelor și a Plantelor din cadrul Ministerului american al Agriculturii (USDA-APHIS).

Compania a parcurs toate etapele care au permis îndeplinirea cerințelor suplimentare pe sănătate animală necesare în vederea exportului de salamuri crud-uscate din România în Statele Unite ale Americii. A fost un demers de lungă durată, în care reprezentanții Cris-Tim au participat activ la întâlnirile tehnice pe marginea cerințelor transmise de către APHIS.

,,A fost un efort de echipă în care am dezvoltat un set specific de proceduri care să poată corela constant cerințele și să asigure, în final, echivalarea sistemului de inspecție. Conducerea Grupului Cris-Tim a fost direct implicată alături de echipa tehnică internă pentru a beneficia de toate pârghiile necesare în scopul implementării cerințelor ANSVSA, FSIS și USDA-APHIS”, a declarat Cristina Licu, Director Calitate-Protecția mediului în cadrul Cris-Tim.

România este acum eligibilă să exporte salamurile crud-uscate și mai ales Salamul de Sibiu IGP și, ca de fiecare dată, Grupul Cris-Tim a dovedit că este un deschizător de drum.

,,Suntem onorați că am fost parte a proiect atât de amplu și alături de reprezentanții ANSVSA am reușit să răspundem exigențelor în materie de certificare și acreditare cerute de autoritățile americane”, a declarat și Nicoleta Ene, Director General al fabricilor de producție de mezeluri.

“Mulțumim în mod special ANSVSA, domnului președinte Alexandru Bociu, vicepreședinților și întregii conduceri pentru toate eforturile depuse. După ani de muncă susținută, este prima conducere care a făcut posibilă această realizare, cu beneficii atât pentru economia țării noastre, cât și pentru producătorii de carne din România. Totodată, mulțumirile noastre merg și către Ambasada SUA în România, către Ambasada României în SUA, cât și către ceilalți producători din România care prin eforturile depuse, au dus la obținerea acestei acreditări extrem de importante pentru țara noastră.”, a declarat și CEO-ul grupului, Radu Timiș Jr.

Cris-Tim, firmă 100% românească

Fondat de familia Timiș acum trei decenii ca o mică afacere, Grupul Cris-Tim este astăzi liderul pieței de carne procesată și al pieței de ready meals, totodată un jucător important în domeniul lactatelor și al ospitalității. Grupul este și cel mai mare jucător cu capital românesc de pe piața locală care deservește 18 țări europene dintre care două în afara Uniunii Europene. Peste 35% dintre produsele exportate sunt din categoria de salamuri, urmate îndeaproape de mici, parizer, specialități și cârnați. Exportul este prioritar în strategia de creștere a Grupului Cris-Tim, cu o pondere anuală în cifra de afaceri de peste 12% la acest moment.

În 2017, Cris-Tim a lansat în premieră Eticheta Curată, devenind primul producător de astfel de produse și implicit un reper în materie de siguranță și calitate în industria alimentară.