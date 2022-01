Cum va fi VREMEA în luna ianuarie și februarie 2022. Prognoza METEO pe PATRU săptămâni

Scrisoarea polițistului care a accident mortal o fetiță de 11 ani, către familia îndurerată: „Sper ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal”

O fetiță de doar 11 ani a murit în urma unui tragic accident produs de către un polițist care se afla în mașina sa de serviciu. Polițistul care a lovit mortal cu mașina de serviciu o fată pe o trecere de pietoni din Capitală le-a scris părinților copilei pentru a le cere iertare. Scrisoarea a fost făcută publică de familia Raisei.

Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa le-a scris părinților fetei și le-a cerut iertare. Avocatul familiei, Adrian Cuculis, a transmis scrisoarea, cu acordul părinților fetei.

Redăm conținutul exact al scrisorii:

„Îndurerată familie, nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinuit-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar totuși vreau să îmi cer iertare, știu că nu o voi primi, dar… Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar în acest momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat. Știu că nu am cum să vă cer acum să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Îmi trec multe gânduri și oricât de mult aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut. Mă opresc aici, pentru că indiferent cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să ofer, o voi face. Sincere regrete”, a scris polițistul în scrisoarea transmisă familiei Raisei și citată de Mediafax.

Accidentul a avut loc joia trecută, pe trecerea de pietoni din Sectorul 1. Mașina de poliție a accidentat două fete – Raisa și Maria. Raisa a murit, iar Maria a ajuns la spital.

