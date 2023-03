Cum va fi vremea de Florii 2023? Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 14 martie 2023: 574 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

ALBA IULIA S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES AGENT DE VÂNZARI 1 0723658292

ALBA IULIA S.C. ELYSIAN FOOD BAR S.R.L. AJUTOR BUCATAR 7 0770788777

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0748560719

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 15 0758800134

ALBA IULIA FILIALA DE CRUCE ROSIE A JUD. ALBA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0258812257

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR 1 0788364937

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BARMAN 1 0748560719

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL BUCATAR 1 0748560719

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL COFETAR 1 0740171899

ALBA IULIA SC RUJA BRANDS SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 [email protected]

ALBA IULIA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA CONSILIER JURIDIC 1 0258834315

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 10 0369454980

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0752306706

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL CONTABIL 1 0744604900

ALBA IULIA CLASS EXPERT ACCOUNTING SRL CONTABIL 2 0752306706

ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 4 0258812764

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0722685526

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 6 0258812764

ALBA IULIA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0258834315

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0735545122

ALBA IULIA TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL FACTURIST 1 0722403277

ALBA IULIA IPEC SA FASONATOR PRODUSE CERAMICE 10 0758800134

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL FIERAR BETONIST 3 0745645001

ALBA IULIA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA FOCHIST LA CAZANE DE APA CALDA SI CAZANE DE ABUR DE JOASA PRESIUNE 1 0258834315

ALBA IULIA ALBALACT SA FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 0372609132

ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 3 0258812764

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5 0369454980

ALBA IULIA IPEC SA GLAZURATOR PRODUSE DIN CERAMICA FINA 10 0758800134

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0735545122

ALBA IULIA IPEC SA INGINER CHIMIST 1 0758800134

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2 0722685526

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1 0735545122

ALBA IULIA ALBALACT SA INGINER MECANIC 2 0372609132

ALBA IULIA SC SATURN SA INGINER MECANIC 1 0258812764

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 2 0745645001

ALBA IULIA ALBALACT SA INSTALATOR FRIGOTEHNIST 1 0372609132

ALBA IULIA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE 1 0258834315

ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0788364937

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 2 0747054712

ALBA IULIA ASOCIATIA NON-GUV MARIA BEATRICE KINETOTERAPEUT 1 0745305132

ALBA IULIA ALBALACT SA LACATUS MECANIC 1 0372609132

ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0258812764

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0744605753

ALBA IULIA TRUCKISTA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0732058295

ALBA IULIA LA JOVITA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0742493523

ALBA IULIA ZEN HOME CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 2 0745383349

ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744604900

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 1 [email protected]

ALBA IULIA ALBANIC SERVICE MAGAZINER 1 [email protected]

ALBA IULIA RER VEST S.A. MANAGER ÎMBUNATATIRE PROCESE 1 [email protected]

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712

ALBA IULIA ALBALACT SA MERCANTIZOR 1 0372609132

ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 3 0258812764

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 [email protected]

ALBA IULIA SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 2 0258812764

ALBA IULIA SC RUJA BRANDS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 [email protected]

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0742131242

ALBA IULIA SC ALIRA STEEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0743007869

ALBA IULIA SC ARTIGIANI DELLUSSO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0745580122

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]

ALBA IULIA BOMA PREFABRICATE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 10 0748500686

ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 15 0748500686

ALBA IULIA ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 5 0372609132

ALBA IULIA S.C. EROL RESTAURANTS SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0748560719

ALBA IULIA S.C. PATIPAN GRUP SRL PATISER 1 0740171899

ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL PAVATOR 3 [email protected]

ALBA IULIA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA REFERENT DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA 1 0258834315

ALBA IULIA IPEC SA SECRETARA 1 0758800134

ALBA IULIA CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE ALBA IULIA SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0258834315

ALBA IULIA ALBALACT SA SPECIALIST MARKETING 1 0372609132

ALBA IULIA ALBALACT SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0372609132

ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 9 [email protected]

CRICĂU DOMICA BRICONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 6 [email protected]

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 4 0790229959

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0745999335

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0790229959

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0745999335

IGHIU SC TRANSEURO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 [email protected]

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL ASISTENT VETERINAR 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743173073

SÂNTIMBRU ROVETS HELP SRL MEDIC VETERINAR 1 0743173073

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524

AIUD LA CITADELLE GROUPE S.R.L. BUCATAR 1 [email protected]

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR MAGAZIN 2 0742212343

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0742212343

AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FEMEIE DE SERVICIU 2 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 50 0258861661

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0742212343

AIUD CONF RICAMI NADA SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 5 0258863552

AIUD HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0745858560

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661

AIUD FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 7 0730230700

AIUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 [email protected]

AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

AIUD CONF RICAMI NADA SRL TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA PIELARIEI 1 0258863552

AIUD SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 1 [email protected]

GÂRBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ TRX IT SOLUTION S.R.L. DIRECTOR VÂNZARI 1 0745355069

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0734567031

BLAJ I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 5 0258711907

BLAJ LEE & JIANGNAN 88 S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 5 [email protected]

BLAJ PROMOTION SRL FILIALA BLAJ LUCRATOR COMERCIAL 1 0744376318

BLAJ I.A.M.U. SA MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0734567031

BLAJ PRODLACTA SA OPERATOR CENTRU DE RACIRE LAPTE 1 0799890297

BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA STIVUITORIST 1 0258711907

BLAJ I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 5 0258711907

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. DULGHER RESTAURATOR 1 0757690309

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. INSTALATOR APA, CANAL 1 0757690309

ABRUD SOFPROD EXTERNAL QUALITY SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 1 0784412151

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0757690309

ABRUD ROMINVEST TOWER CENTER S.R.L. ZUGRAV 2 0757690309

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL PRODIMEX SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 8 0748115732

BAIA DE ARIEŞ PREFABRICATE BAIA S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0749938118

BOZ POMICOLA BOZ SRL TRACTORIST 5 0740218345

CÂMPENI ZAZA DURUM KEBAB SRL ADMINISTRATOR 2 0735417292

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL INGINER MECANIC 1 0749223226

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 6 [email protected]

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI VET HELP MEDIC VETERINAR 1 [email protected]

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

CÂMPENI SC UNICARM SRL SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE 1 0758882404

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CIURULEASA SC NICU VIO SRL IMPIEGAT AUTO 1 0745605649

CIURULEASA SC NICU VIO SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 0767677599

HOREA IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 4 0766639631

LUPŞA POPASUL IANCULUI LUPSA SRL AJUTOR BUCATAR 1 0742019545

LUPŞA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 INSTALATOR APA, CANAL 2 [email protected]

LUPŞA ARIESUL PRODIMEX SRL LUCRATOR PENSIUNE TURISTICA 2 0748115732

VADU MOŢILOR ADY TRAVEL S.R.L. ADMINISTRATOR 1 0744355374

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA FABRICA DE ARME CUGIR S.A. FEMEIE DE SERVICIU 2 0258751991

CUGIR CINPROD SRL MANIPULANT MARFURI 3 0740562994

ŞIBOT ZIUA LEMNARULUI SRL FUNCTIONAR ECONOMIC 1 0767808021

ŞIBOT ZIUA LEMNARULUI SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 2 0767808021

ŞIBOT ZIUA LEMNARULUI SRL MANIPULANT MARFURI 2 0767808021

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ MC PROTECT SRL AGENT DE SECURITATE 3 0746074524

OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 5 0742212343

OCNA MUREŞ ELECTRO TECHNICAL SOLUTIOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0743041075

OCNA MUREŞ ELECTRO TECHNICAL SOLUTIOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 4 0743041075

OCNA MUREŞ MOBIL SERV SRL UCENIC 2 0728287065

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI ELIS PAVAJE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0258743682

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

PETREŞTI BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0745580122

RĂHĂU CASA M SRL INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME 1 0744783150

RĂHĂU RAPEL SRL MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE 1 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 7 0744393975

RĂHĂU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0258732788

SEBEŞ VMV SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 10 0744599912

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 3 0358102915

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0358102915

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0358102915

SEBEŞ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ TARANCUTA AGRO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ S.C. KLOOS DEAL SRL MANIPULANT MARFURI 1 [email protected]

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0358102915

SEBEŞ SFERA BAGS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0741369813

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 5 0358102915

SEBEŞ OCOLUL SILVIC GREENGOLD VEST S MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]

SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

SEBEŞ SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 5 [email protected]

SEBEŞ TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400

SEBEŞ PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. VOPSITOR 2 0358102915

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ VINȚU DE JOS

VINŢU DE JOS SC ELIO TEAMTOUR SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]

VINŢU DE JOS SC ELIO TEAMTOUR SRL AJUTOR OSPATAR 2 [email protected]

VINŢU DE JOS SC ELIO TEAMTOUR SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]

VINŢU DE JOS SC ELIO TEAMTOUR SRL OSPATAR (CHELNER) 1 [email protected]