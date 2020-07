Cum stau candidații la Primăria Alba Iulia și la Consililul Județean Alba, cu 2 luni înainte de ALEGERI, potrivit unui SONDAJ realizat la comanda PNL

Un sondaj de opinie, cel mai recent realizat la comanda PNL de Novel Research, arată că modul în care Primăria municipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba au gestionat municipiul respectiv județul în perioada februarie 2020 – iulie 2020 a fost perceput pozitiv de către cetățenii din municipiul reședință de județ. Iar această percepție se vede în creșterea procentelor din dreptul candidaților PNL la funcția de primar al municipiului Alba Iulia și la cea de președinte al Consiliului Județean Alba. Dar să pun în context: astfel, albaiulienii cred că județul Alba se îndreaptă în direcție bună în procent de 64,5 la sută în iulie 2020 față de 61,7 la sută în februarie 2020! Aceeași întrebare în privința direcției în care se îndreaptă municipiul Alba Iulia arată o direcție bună și foarte bună în procent de 65 la sută în 2020, față de 62,4 la sută în februarie 2020!

Indicatorul „Evoluția favorabilității instituțiilor publice” evoluează și el favorabil: *Consiliul Județean Alba – Bine și foarte bine – 59,4 la sută în iulie 2020 față de 54,7 la sută în februarie 2020, *Primăria Alba Iulia – Bine și foarte bine – 57,3 la sută în iulie 2020 față de 52,6 la sută în februarie 2020.

Nu-i de mirare, de aceea, că și intenția de vot a albaiulienilor care au declarat că vor participa sigur la scrutinul local îl creditează pe Voicu Paul (PNL) cu 46,7 la sută dintre opțiuni, urmat la mare distanță de Gabriel Pleșa (USR) cu 27,6 la sută, Mircea Trifu (ANA) – 7,7 la sută, Alin Stanciu (PSD) – 4,9 la sută, Bogdan Lazăr (ALDE) – 4 la sută, Clement Negruț (PMP) – 3,8 la sută, Gheorghe Beleiu (Pro România) – 3,1 la sută, alți candicați – 2,2 la sută. În bătălia pentru fotoliul de președinte al Consiliului Județean Alba, actualul președinte, liberalul Ion Dumitrel, conduce detașat cu 65,2 la sută dintre opțiunile albaiulienilor care merg sigur la vot, urmat de Beniamin Teodosiu (USR) – 11,6 la sută, Ioan Dârzu (PSD) – 9,2 la sută, Ioan Lazăr (ALDE) – 5,5 la sută, Clement Negruț (PMP) – 3,2 la sută, Mircea Frențiu (Pro România) – 3,1 la sută, alți candidați – 2,2 la sută.

Întrebați doar cu ce formațiune ar vota, fără a li se fi dat listă de candidați, albaiulienii au răspuns: PNL – 51,9 la sută, USR – 23 la sută, PSD – 10 la sută, Pro România – 4,8 la sută, ANA – 4,1 la sută, ALDE – 3,1 la sută, PMP – 2,1 la sută, altele – 0,9 la sută.

”Avem rezultatele celui mai recent sondaj de opinie realizat la comanda PNL pentru alegerile locale. Cifrele sunt mai mult decât îmbucurătoare și vă asigur că nu ne furăm pălăria declarând cifre false. Nu avem motiv! Nu avem motiv pentru că, vedeți și dumneavoastră, procentele cu care sunt creditați candidații noștri sunt foarte bune, iar opinia cetățenilor față de modul în care Primăria Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, instituții conduse de candidații noștri pentru alegerile din 27 septembrie, au răspuns problemelor dificile ridicate de pandemia de Covid-19 este și ea tot mai bună.

Or, asta înseamnă că au trecut testul de stres și că au știut să ia deciziile corecte pentru binele cetățenilor în condiții extrem de dificile, înseamnă că sunt oameni de administrație cu mare experiență amândoi: Voicu Paul care este viceprimar de peste 20 de ani și acum asigură de mai bine de un an funcția de primar a văzut, trăit, experimentat multe ca edil, și Ion Dumitrel, președintele consiliului județean, s-a rodat în cele 4 mandate. Nu au bâjbâit, ci au acționat eficient în aceste cinci luni de când viața noastră a fost bulversată. Și știm că nu este ușor să avem grijă de familie, darmite de un oraș sau de un județ!

Pentru mine rezultatele sondajului nu sunt o surpriză, dar e bine că un sondaj realizat pe fundamente sociologice clare, științifice confirmă ce eu știam și despre Voicu Paul și despre Ion Dumitrel din experiență și din colaborarea îndelungată pe care am avut-o. Garantez pentru ei că sunt oamenii potriviți, la locul potrivit! Sunt oameni care și-au păstrat verticalitatea, traseul politic și administrativ, oameni care nu au sărit în altă barcă doar pentru a-și realiza aspirațiile de mărire mascate inabil drept grijă pentru cetățeni.

Când am optat pentru Voicu Paul să ne fie candidatul la funcția de primar nu am ales „din pălărie”, ci am avut în vedere calitățile sale de bun administrator și conducător.

Despre Gabi Pleșa ce să zic… Mi-am pus obrazul pentru el atunci când l-am propus viceprimar, dar nu mi-a îndreptățit așteptările. Dacă ar fi confirmat în funcția de viceprimar, poate că el ar fi fost acum candidatul PNL pentru că pe mine mă interesează dezvoltarea acestui oraș, a acestei comunități de care voi fi legat mereu și pe care o voi pune întotdeauna înaintea prieteniilor, oricât de adânci ar fi, sau a altor motive. Nu vreau să spun acum mai mult, dar niciodată nu voi susține o persoană care își trădează prietenii, colaboratorii, partidul. Un trădător nu-i un om în care să poți avea încredere. Nu-i un om cu care să te înhami la aceeași „căruță”, la același proiect, pentru că un trădător trădează întotdeauna pentru propriul interes, niciodată pentru intersul altora”, explică pentru ziarul Unirea președintele PNL Alba, europarlamentarul Mircea Hava.