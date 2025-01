Cum ne influențează evenimentele economice din această săptămână. Explicații și sfaturi din partea economistului Radu Georgescu

În România se anunță vremuri tulburi din punct de vedere financiar. În acest context, economistul Radu Georgescu, în cea mai recentă intervenție publică, explică cum ne influențează evenimentele economice din această săptămână și totodată oferă sfaturi cu privire la creditele bancare în lei.

1. BNR a mentinut dobanda de referinta la 6,5% an

Dobanda de referinta are 2 componente

a. 5,5% este dobanda platita de BNR la depozitele bancilor comerciale

b. 7,5% este dobanda platita de bancile comerciale la creditele obtinute de la BNR

In acest moment, in Romania aceasta dobanda nu mai are nicio importanta

Motivul este simplu

Deoarece Romania are cele mai mari deficite din UE ( deficit bugetar, deficit comercial si deficit de cont curent) politica monetara este facuta de creditori ( bancile straine si Comisia Europeana)

Saptamana aceasta cotatia obligatiunilor pe 10 ani emise de Romania a depasit 8% an cu mult peste IRCC, ROBOR si dobanda de referinta

Dobanda platita de stat la obligatiunile pe 10 ani este reperul pentru dobanzile din acea tara

In acest moment indicatorii IRCC si ROBOR sunt in jur de 6% si nu mai reflecta realitatea economica

IRCC si ROBOR reprezinta dobanzile cu care se imprumuta bancile intre ele

Aceste cotatii vor creste in curand

Motivul este simplu

Deoarece statul plateste 8% la sumele atrase, toate dobanzile vor trece peste acest nivel

Deci dobanzile la creditele in lei vor creste in acest an

Sfatul meu:

Daca ai credit in lei ar fi bine sa faci refinantare pe o dobanda fixa pe 5 ani

2. Deficitul de cont curent a crescut cu 7 miliarde euro comparat cu 2023

Saptamana aceasta BNR a publicat si situatia Contului Curent

Contul Curent arata cati euro/ $ au intrat si au iesit din Romania

In urma tranzactiilor comerciale ( import- export) au iesit din Romania 26 miliarde euro mai mult decat au intrat

O crestere cu 7 miliarde euro fata de 2023

Acest lucru va pune o presiune foarte mare pe cursul euro

Pentru cei care au uitat, ajustarea monetara din 2007 – 2009 s-a facut cu o crestere a cursului la euro cu peste 30%

Euro a crescut de la 3 lei la 4,2 lei in 16 luni

Din acest motiv eu am toate depozitele in euro

3. Dobanzile la lei cresc accelerat in timp ce dobanzile la euro scad

Toate creditele mele sunt in euro

In acest moment platesc o rata cu 50% mai mica, comparat daca as fi avut creditele in lei

In ultimul an Euribor ( indicatorul pentru creditele in euro) a scazut cu peste 30%

Cum am explicat la punctul 1, IRCC si ROBOR vor creste in 2025

4. Gravitatia si economia

In Univers toate lucrurile se misca datorita gravitatiei

Pe planeta Pamant toate lucrurile sunt miscate de economie

De aceea este foarte important sa intelegi cum functioneaza economia

Acest lucru inseamna educatie financiara”, afirmă economistul Radu Georgescu.

