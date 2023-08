Cum ar putea fi dispuse magazine din Carolina Mall, care se deschide în 31 august în Alba Iulia

În data de 31 august va avea loc evenimentul mult așteptat de cetățenii din județul Alba, mai exact deschiderea a noului Carolina Mall.

Carolina Mall va fi punctul principal de atracție din regiune, beneficiind și de un parc exterior amenajat pentru întreaga familie cu zone special destinate copiilor, dar și adulților care vor să se bucure de experiența cumpărăturilor într-un decor cât mai plăcut. Conceptul unic de design, materialele de calitate superioară dar și dotările de ultimă generație fac din Carolina Mall locul ideal de cumpărături.

Noul centru comercial găzduiește numeroase magazine, între care primul hipermarket Carrefour din Alba Iulia, zonă de servicii și fashion, zonă de food court generoasă împreună cu o terasă cu un decor deosebit.

Astfel, începând cu 31 August, albaiulienii se vor putea bucura de o selecție de branduri internaționale și naționale precum: Carrefour Hipermarket, Reserved, Douglas, Teilor, Splendor, C&A, New Yorker, LC Waikiki, Smyk, Ac&Co, Sizeer, Maxximus, Kenvelo, Office Shoes, Tom Tailor, Sport Vision, Hermosa, Tezyo, Maniphest, Sinsay, Animax, CCC, Sportisimo, Cropp, Colin’s, Altex, Hiper-farmacia Dr. Max, Deichmann, Flanco, Hervis, House, HelpNet, 4F, BookCity, Lensa, Banca Transilvania, Bunătăți Ardelenești, Senneville, DM, Marco Gold, Noriel, Marelbo, Meli Melo, Pepco, Inmedio, Gioelia, Siebel, Jolidon, Cărturești, Cupio, Pro Beauty, Beauty Expert, Mobexpert, Optiblu, Cador, Rubin Farm, Sabon, Telekom, Bunătăți Ardelenești, BT, Clau.M, Vodafone, Silca, Flower Shop, Credit amanet, Marionnaud, Elcokids, VitaMix, Roben Toys, Orange, Magnolia, Avangard exchange, Delissima Bakery, CTC Store, SO! Coffee precum și un concept modern de Food Court & Entertainement situate la etajul mall-ului, unde vizitatorii se pot bucura de branduri precum KFC, Spartan, Mesopotamia, Donuterie, Fryday, Let’s Play, The Jack Slots&Roulette. Totodată, începând cu 31 August se va deschide și cea mai modernă sală de fitness din oraș, StayFitGym.

În fața intrării principale se întinde un parc generos și contemporan, care completează perfect experiența oferită de noul centru comercial. Aleile îngrijite, împodobite cu vegetație bogată și plante ornamentale, îndeamnă la plimbare și relaxare. Băncile elegante și zonele de relaxare oferă locuri prietenoase pentru socializare sau pentru o pauză binemeritată, aproape de natură. Amfiteatrul și spațiul de joacă modern sunt gata să inspire starea de bine și distracția pentru toate vârstele.

Carolina Mall răspunde prezent în adoptarea energiei verzi, evidențiindu-și angajamentul față de mediu prin stațiile de încărcare pentru autovehicule electrice amplasate strategic în parcare. Aceste stații de încărcare moderne reprezintă un pas semnificativ către viitorul sustenabil, oferind clienților posibilitatea să își alimenteze vehiculele cu energie curată, în timp ce se bucură de cumpărături.

Carolina Mall este situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 2, în vecinătatea cartierului Ampoi, programul de funcționare fiind zilnic în intervalul orar 10:00 – 22:00 și 07:00 – 22:00 pentru clienții Hipermarketului Carrefour. Accesul se poate face atât pietonal, auto, cât și prin transportul în comun.

Despre Prime Kapital

Prime Kapital este un dezvoltator, investitor și operator imobiliar, activ în Europa Centrală și de Est. Fondatorii companiei activează în piața imobiliară din România și din regiune de mai bine de un deceniu și au o reputație de neegalat cu privire la calitatea și sustenabilitatea pe termen lung a dezvoltărilor realizate. Prime Kapital are o prezență amplă pe piața din România și este integrat pe verticală, având o echipă de peste 300 de specialiști în domeniul imobiliar, ce îmbină competențe multi-disciplinare și acoperă întregul lanț valoric, specific dezvoltărilor imobiliare, de la achiziția, designul și construcția proiectelor, la închirierea, vânzarea și administrarea proprietăților.