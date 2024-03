Cum a reușit o comună din Alba să scape de PET-uri: Care a fost „arma” lor secretă

Comunitatea din Șpring a găsit o soluție inedită, dar foarte eficientă, derulată pe parcursul a trei ani, prin care a curățat comuna de deșeuri. Aici a fost instalat, încă din anul 2021, primul automat de colectare selectivă din zona rurală a României. A fost încheiat un parteneriat între administrația locală și firma care a oferit gratuit aparatul, urmând ca locuitorii să îl folosească pentru colectarea sticlelor din plastic și sticlă și a dozelor din metal. Pentru că impactul a fost nesemnificativ în primele luni, conducerea primăriei a decis să implice copiii din comunitate în această activitate.

„M-am gândit că pentru a încuraja cumva colectarea selectivă, trebuie să pornim de la cei mai mici, că indirect îi educă și pe cei mari, deși pare că ar trebui să se întâmple invers. Știam că pe cei mici îi pot stimula mai ușor, dar neavând posibilitatea ca din bugetul local să remunerez copiii care colectează selectiv, m-am gândit la sponsori. Am găsit și sponsori și s-a decis să acordăm câte 30 de lei pentru fiecare 100 de sticle colectate”, spune primarul Iulia Stănilă.

Rezultatul a fost, încă de la început, spectaculos. Zeci de copii din satele comunei au început să adune toate PET-urile de acasă și de pe domeniul public. Au existat chiar și situații în care copiii își certau părinții care doreau să arunce aceste tipuri de deșeuri la containerele obișnuite. Administrația locală a fost aproape copleșită de dorința copiilor de a aduna deșeurile aruncate de alții.

„Nu m-am așteptat să ia o amploare atât de mare. Au strâns de pe toate văile și de pe toate șanțurile PET-uri. Le curățau și mergeau la aparat, cu sacii. Ba mai mult, bunicii și părinții strângeau pentru copii, pentru bucuria lor și să aibă cât mai multe șanse de câștig. S-a ajuns să fie aduse deșeuri și din alte localități, tot pentru ca șansele să crească”, a completat Iulia Stănilă.

Pentru fiecare 100 de obiecte colectate se oferea un bilet de tombolă, astfel încât cei care adunau mai multe puteau câștiga chiar de mai multe ori câte 30 de lei. Proiectul a fost derulat până la intrarea în vigoare a Sistemului de Garanție Returnare, dar parteneriatul de la Șpring va continua după aprobarea metodologiei privind implicarea administrațiilor locale în acest proces. Primăria Șpring va avea, astfel, un mare avantaj în sensul în care va putea demonstra foarte ușor la Ministerul Mediului că în comuna din județul Alba se reciclează deșeurile.e alții.

În total, prin proiectul de la Șpring au fost adunate câteva zeci de mii de deșeuri din cele trei categorii care se pot colecta prin intermediul automatului din comună. Primăria a acordat premii în valoare totală de circa 6.000 de lei, pentru toți copiii implicați. Cei care nu au câștigat la tombolă au fost și ei premiați cu câte 30 de lei. Au fost copii care au adunat, fiecare, câteva mii de sticle astfel încât șansele de câștig au crescut foarte mult. În acest mod inedit și simplu, comunitatea din Șpring a creat, cu ajutorul copiilor, acea mentalitate sănătoasă privind colectarea deșeurilor ce pot fi reciclate și depunerea acestora la un centru specializat.

„Este un proiect foarte bun pentru comunitate, pentru că s-a curățat comuna. Copiii au fost foarte încântați, pentru că a fost o competiție între ei și o mare bucurie, în sensul că s-au îndemnat unii pe alții. Fiica mea este un copil căruia îi place curățenia și din punctul acesta de vedere a fost chiar ok. A fost printre copiii care au adunat cele mai multe PET-uri și, astfel, a câștigat și la tombolă”, a spus Ana Maria, mama unei fetițe implicate în proiect.

Pentru locuitorii din comună a fost foarte important că au învățat cum să folosească un automat de colectare, lucru care va conta pentru viitor. „Este foarte bun aparatul. Poate ar trebui să existe și în alte comune așa ceva. Băiatul meu a fost și este în continuare foarte implicat în activitatea de colectare a PET-urilor. Acum le adună și le ține într-o anexă a casei până ce ajungem la un centru care funcționează. Sperăm ca și aparatul de la noi să redevină funcțional pentru a le putea pune aici”, a afirmat Nicoleta, mama unui alt copil implicat în „operațiunea” de adunat deșeuri de la Șpring. Pentru copii, această preocupare a însemnat și o modalitate de a-și petrece mai mult timp în aer liber și chiar să socializeze.

„Am adunat mai mulți saci de sticle din plastic și i-am dus la aparat. Mi-am cumpărat jucării și dulciuri”, a spus Liviu, unul dintre zecile de copii angrenați în activitate. „Abia aștept să se facă cald să mergem din nou să adunăm sticle. Sigur au mai apărut altele pe câmp și pe marginea drumurilor. Acasă toate sunt adunate și le ducem la aparat”, a afirmat un alt băiat din comună.

Cei care au amplasat automatul la Șpring susțin că prin această inițiativă au dorit să înțeleagă cum funcționează piața de reciclare a deșeurilor din România.

„Întâmplarea a făcut că am ajuns în zona Șpring, unde am instalat un sistem complet de colectare prin care am vrut să înțelegem cum ar trebui să facem lucrurile astea și dacă putem avea un impact în sistemul de garanție-returnare la nivelul României. Rezultatele au fost foarte bune. De fiecare dată când veneam, vedeam că sunt oameni de toate vârstele care reciclau. Am venit la un moment dat aici și era un copil care avea, efectiv, un sac plin de PET-uri mai mare ca el. Așteptăm acum normele metodologice ale legii privind sistemul de garanție-returnare, la capitolul referitor la UAT-uri, pentru a putea continua parteneriatul”, a afirmat Bogdan Trancă, reprezentantul societății care deține automatul de reciclare. El susține că au fost adunate câteva zeci de mii de deșeuri în urma acestei campanii.

20.000 de puieți plantați

Copiii din Șpring sunt implicați în fiecare an și în activitățile de curățenie din comună, dar și în cele de împădurire a zonelor de unde s-a exploatat intensiv material lemnos. Procesul de plantare de copaci se desfășoară deja de câțiva ani și a fost pornit la inițiativa a patru tineri din Sibiu care au cumpărat cu 86.000 de lei un număr de 20.000 de puieți pe care au decis să-i planteze pe o suprafață de cinci hectare din comuna Șpring.

Ulterior, alte firme au sponsorizat activitățile de plantare puieți, astfel încât, în prezent, comuna din județul Alba se „laudă” cu mai mult de 10 hectare de teren reîmpădurit. Acest lucru a permis ca oamenii să primească, în continuare, lemn de foc din pădurea comunității, singura posibilitate de încălzire a locuințelor în sezonul rece.

