Cum a fost păcălit un bărbat din Alba cu 200 de euro falși: Țeparii, rămași neidentificați

Ce legătura ar putea avea duhoarea din Cluj cu o firmă din Alba?

Mai mulți locuitori din comuna Aiton, județul Cluj, sunt profund nemulțumiți de mirosul extrem de neplăcut de excremente de pasăre care, conform cetățenilor, sunt folosite de către Transavia pe post de îngrășământ. Mirosul este unul similar cu cel care a creat „teroare” pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca, în ultimele zile, potrivit Ziua de Cluj.

De aproximativ o săptămână, mirosul urât de la Cluj-Napoca e principalul subiect de discuție în oraș. După ce mai mulți cetățeni au reclamat duhoarea, autoritățile au ieșit public cu explicații, însă, deocamdată, sursa exactă nu este 100% cunoscută. Studiile efecuate de experți au arătat că nu Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) este sursa mirosului. Ultimele indicii duc spre comuna Aiton, unde au fost aduși de către compania Transavia „munți” de găinaț de pasăre, folosiți pe post de îngrășământ agricol.

ZIUA de CLUJ a stat de vorbă cu Alin P., un cetățean din Aiton. Acesta vorbește în numele mai multor locuitori din comună și ne-a relatat că mirosul este insuportabil, în special seara, și că duhoarea provenită de la mormanul de găinaț folosit pe post de îngrășământ ajunge și la Cluj-Napoca.

„Am simțit același miros la Cluj-Napoca”

„Părerea mea este că acel miros persistă de foarte mult timp în comună. Mirosul este izbitor de tare, ne duce într-o situație critică la Aiton. Din punctul meu de vedere, e posibil să meargă și spre Cluj-Napoca (mirosul – n. red.), pentru că e undeva la 8-9 km în linie dreaptă. Vântul poate purta acel miros”, a declarat Alin P. pentru ZIUA DE CLUJ.

Alin crede că mirosul de la la Aiton este același ca și cel resimțit Cluj-Napoca.

„Eu am dedus din experiența mea că este același miros. Și în Cluj-Napoca, și la Aiton. Am fost în ultima săptămână la Cluj-Napoca și e același miros. Asta o pot constata mai multe persoane, nu doar eu. Asta este părerea mea. Nu înseamnă că e 100% ce spun eu. Se poate verifica”, afirmă cetățeanul din Aiton.

Acesta a explicat care este sursa mirosului de la Aiton.

„Firma Transavia deține terenuri la Aiton. Între Ceanu Mic și Aiton există un drum de piatră, pe partea stângă. Deci e ieșirea din Ceanu Mic. Mai mergi încă vreo 2-3 km. Există un drum care merge la Rediu, iar acel drum este unul privat, făcut de către Transavia. Drumul e din piatră. Acolo sunt niște dealuri. E muntele de gunoi. Se poate merge, să se vadă cum miroase acolo. Să se tragă concluzii.

Nu știu dacă altora le e frică să vorbească despre subiect, dar mie nu îmi este. Nici mie, nici familiei mele. Daca întrebați în comună, din casă în casă cred că o să vă spună toată lumea «da, dom’le, miroase», nu cred că le este frică să vă spună asta, nu au de ce, iar mirosul este îngrozitor.

Fiicei mele i-a fost rău aseară de la acel miros. Seara e horror. Din ce am înțeles eu, ei (Transavia – n. red.) atunci împrăștie, noaptea. După ora 21 încep să împrăștie mormanul de găinaț. Îl aruncă pe câmp și în acel moment mirosul persistă mult mai tare și se împrăștie. La noi ajunge mult mai repede, deoarece locuim la 2 km, iar până la Cluj-Napoca durează câteva ore. Depinde cum bate și vântul. Mirosul e foarte înțepător. Eu am avut găini și stiu cum miroase, dar acolo nu cred că e doar găinaț. Nu am făcut plângere la primărie. Asta e, dar dacă mai persită mirosul o voi face”, a mai spus Alin P.

Locuitorul din Aiton mai spune că mirosul de seară din Aiton a făcut-o se simtă rău pe fiica sa.

„S-a simțit fiica rău. Nu a vomitat, dar i-a venit să verse. A intrat în casă, a închis toate geamurile, iar în cele din urmă și-a revenit”, a declarat Alin P.

Inițial, autoritățile au spus că mirosul ar proveni de la CMID, care este administrat de Supercom, compania de salubritate care va colecta în următorii 10 ani deșeurile clujenilor, însă un studiu realizat de Wessling România a arătat fără tăgadă că mirosul din Cluj-Napoca nu are originea la CMID.

Alin Tișe, președintele Consilului Județean (CJ) Cluj spune că o parte din comisia alcătuită din inspectorii Gărzii de Mediu, DSP Cluj și ADI Eco Metropolitan susține că „duhoarea” vine de la Aiton, unde compania Transavia ar fi aruncat tone de găinaț pe câmp, folosit ca și îngrășământ.