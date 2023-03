CSU Alba Iulia – Viitorul Cluj, sâmbătă, ora 17.00, pe “Cetate”, în play-out

Cine va fi păcălit de 1 aprilie, lângă furnale, la prima etapă din play-off-ul Seriei 9, în confruntarea Corvinul Hunedoara (locul întâi, 52 de puncte) și CSM Unirea Alba Iulia (poziția a 4-a, 30 de puncte), meci prevăzut sâmbătă, 1 aprilie, la ora 17.00?

Liderul este marele favorit al jocului, “corbii albaștrii”, fără F. Iacob – suspendat, defilând în serie: 7 succese la rând și 5 partide fără a încasa gol. În acest sezon, în disputele cu reprezentantele Albei elevii lui Maxim au maximum de puncte: 8 victorii la zero, 26-0 golaverajul general, între acestea fiind și cele două întâlniri adjudecate cu “alb-negrii” (3-0, pe “Cetate” sub privirile lui Ioan Ovidiu Sabău și același scor acasă, în noiembrie, cu Agbomonyi eliminat și D Pop iertat de un cartonaș roșu în actul secund).

“Vom disputa primul meci din play-off împotriva celei mai puternice echipe din Serie, marea favorită la promovare. Corvinul și-a demonstrat forța în sezonul regular, dar are și puncte slabe, de care vrem să profităm. Ne dorim să scoatem cât mai mult din acest meci împotriva liderului, cu toate că va fi foarte dificil. Am pierdut ambele dispute directe, fără a marca, însă știm la ce să ne așteptăm”, a precizat antrenorul Marcel Rusu, ce nu-l are la dispoziție pe Benkirat (suspendat).