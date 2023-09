CSU Alba Iulia – ACS Mediaș 0-1 (0-1) | Studenții, eșec pe „Cetate”, dintr-un penalty controversat

La a treia dublă într-o săptămână, LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș a realizat rezultate pozitive în etapa a 5-a a competițiilor fotbalistice organizate de Federația Română de Fotbal.

La Under 19 s-a înregistrat prima remiză stagională, iar la Under 17 s-a consemnat a 3-a victorie la rând și o clasare, temporară, pe prima poziție a ierarhiei.

*Under 19, Liceul Tehnologic “Lucian Blaga” Reghin – LPS Sebeș 2-2 (0-1), au marcat Nistor (23), Avram (67). Antrenorul Cosmin “Coco” Groza a mizat pe Groza – Țălnar, Avram, Ghibu, Buhazi, G. Fleacă, Crețu, T. Fleacă, Șerb, Alb, Nistor; au mai jucat: Oancea, Morariu, Boca, Ganga. LPS Sebeș a strâns 4 puncte, toate în deplasare, golaveraj 7-15, și este pe locul 9 al seriei conduse de CSM Unirea Alba Iulia, care are maximum de puncte după 4 etape (a avut rundă liberă).

*Under 17, Liceul Tehnologic “Lucian Blaga” Reghin – LPS Sebeș 2-4 (2-1), au înscris Alisie (33), Zoicaș (47), Hudrea (56, 80) – dublă din postura de rezervă. Formula pe care a mizat Doru Oancea a fost: Similie – Davel, Vintilă, Cristea, Moise, Ghițan, Cosma, Rădac, Zoicaș, Todea, Alisie, au mai jucat: Hudrea, Hațegan, An. Ursu, Istrate, Al. Ursu. După al 3-lea meci consecutiv câștigat, cu 4 goluri înscrise, LPS Sebeș are 10 puncte (15-8 golaveraj).

Etapa viitoare (duminică, 1 octombrie) sunt dublele LPS Sebeș – ACS Tg. Mureș și CSM Unirea Alba Iulia – Kinder Sângeorgiu de Mureș, de la orele 12.00 și 14.00