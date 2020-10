CSO Cugir – sezon de senzație, cu 6 victorii din tot atâtea meciuri! Lucian Itu: “Un parcurs peste așteptări, nimeni nu anticipa că vom câștigat tot”

Fără îndoială că parcursul de până în prezent reușit de CSO Cugir este unul de pus în ramă! Gruparea de sub Drăgana scrie efectiv istorie prin rezultatele realizate, unele extraordinare: maximum de puncte după șase etape și clasarea în fotoliul de lider al Seriei a 9-a a Seriei a 3-a, cu cel mai bun golaveraj (20-5), distanțată de Unirea Dej, pretedenta la promovare, aflată la șase puncte în urmă, cu un meci în minus.

“Roș-albaștrii” se mândresc cu un start fabulos de sezon, adunând mai bine de un an de când nu au mai pierdut în eșalonul terț. Mai mult, dintre cele 99 de echipe ce activează în Liga a 3-a, doar două au reușit să câștige toate cele 6 jocuri: CS Afumați (Seria a 3-a) și CSO Cugir (Seria a 9-a). Mai sunt și alte trei formații cu maximum de puncte, însă cu mai puține partide: CSA Steaua (Seria a 4-a) și Viitorul Șelimbăr (Seria a 7-a) – 5, Minaur Baia Mare (Seria a 10-a) – 4. Pentru prima clasată vin două deplasări succesive, la Hunedoara și Dej, și apoi două jocuri interne, cu Sănătatea Cluj și Unirea Alba Iulia (prima etapă a returului).

*Antrenorul-jucător și-a pus amprenta

Lucian Itu, simbolul fotbalistic al Cugirului din ultimele două decenii, are un mare merit pentru cele realizate de echipa din orașul natal. În vara trecută acesta a preluat banca tehnică (chiar dacă în acte apare Marius Opric) și a reușit să strângă grupul, atmosfera având un rol însemnat în rezultatele înregistrate. La 42 de ani, antrenorul-jucător oferă exemplul propriu și intră in teren când e nevoie, fie fundaș central, fie atacant, marcând chiar un gol în acest campionat, în etapa a 4-a, pe “Arena CSO”, în victoria cu Avântul Reghin, scor 4-1. “Am avut parte de o cofruntare dificilă cu Sticla Arieșul Turda, o echipă foarte incomodă. Noi am fost puțin obosiți, au mai existat și problemele de efectiv cauzate de COVID-19, nu am prins cea mai bună zi. Este clar că toată lumea se motivează altfel când întâlnește liderul, dar e bine că am câștigat toate punctele. Am realizat un parcurs peste așteptări, nimeni nu se gândea că vom reuși 6 din 6! O să vină și vremea când vom pierde, este clar asta, dar ne propunem să prelungim cât mai mult posibil această serie”, a precizat Lucian Itu, fost secund în ultimii 7 ani al diverșilor antrenori principali ce au condus echipa din Alba (Marius Opric, Cristian Coroian, Călin Moldovan).

*Conjudețenele, în extrema cealaltă

Și dacă la Cugir sunt firești motive de satisfacție, la polul diametral opus se regăsesc celelalte trei conjudețene. Gruparea cugireană a strâns aproape dublul punctelor reușite de Unirea Alba Iulia (locul 7, 6 puncte), CS Ocna Mureș (locul 9, 3 puncte) și Industria Galda (locul 10, un punct), formații chinuite în subsol. Ba mai mult, liderul domină Alba și la capitolul eficacitate (principalii marcatori: Șaucă – 6 goluri, M. Lupu – 5), un total de 20 de goluri înscrise, mai mult decât conjudețenele împreună (Unirea -11, CS Ocna Mureș – 4, Industria 3).