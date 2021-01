CSO Cugir, reluarea pregătirilor pentru o primăvară în care se bate pentru Liga a 2-a

CSO Cugir și-a stabilt programul de pregătire din această iarnă, formația de sub Drăgana urmând să înceapă pregătirea la începutul săptămânii viitoare, când vor demara antrenamentele și celelalte două conjudețene, Unirea Alba Iulia (luni, 18 ianuarie) și CS Ocna Mureș (joi, 21 ianuarie).

“Roș-albaștrii” sunt pe locul secund, după 10 etape, în ierarhia Seriei a 9-a și au șanse majore să se bată în luna mai pentru accederea în Liga a 2-a, respectiv să termine pe una dintre cele două poziții ce asigură participarea la barajul de promovare unde vo avea adversar una dintre SCM Zalău și Minaur Baia Mare (grupări din Seria a 10-a). Cu clasicul cantomanent centralizat la domiciliu fixat în perioada 1-12 februarie, elevii antrenorului jucător Lucian Itu au stabilite 6 întâlniri de verificare până la startul returului, cu divizionare terțe din alte serii, după cum urmează: CSM Deva (locul 6 în Seria a 7-a) – vineri, 29 ianuarie și vineri, 12 februarie, Măgura Cisnădie (locul 5 în Seria a 7-a) – în 20 și 27 februarie, CSC Sânmartin (locul 7 în Seria a 10-a) – în 17 sau 24 februarie și Șoimii Lipova (locul doi în Seria a 8-a) – în 6 martie. O parte dintre aceste jocuri se preconizează a se disputa la Deva, pe terenul sintetic ce se va da în folosință în această iarnă.

*Vlădia – singura noutate, Șt. Radu – la CS Ocna Mureș

Până în prezent, gruparea cugireană a anunțat doar transferul apărătorului Flavius Vlădia (29 de ani), venit de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii, iar la capitolul plecări figurează două nume: experimentații G. Goronea (mijlocaș, și-a relat conturile pa finele turului) și Șt. Radu (fundaș, ultimul încă un an sub contract), ambii în vârstă de 31 de ani. Cei doi aau șanse majorre să fie coechipieri în primăvară la o altă conjudețeană, CS Ocna Mureș, cu care s-au înțeles în principiu, asta chiar dacă G. Goronea era “în cărți” pentru Sticla Arieșul Turda, iar Șt. Radu intenționasă se îndrepte spre cariera militară (urmează în aceste zile discuții cu oficialii Cugirului).

“În principiu ne mai dorim doi jucători, un junior și atacant și căutăm soluții. În același timp, n-aș vrea să mai plece nimeni din efectivul cu care am încheiat turul”, a spus antrenorul Lucian Itu. Lotul CSO Cugir este următorul: R. Opric, Toilă, N. Bănică – Tăban, Dohotariu, I. Grozav, Vlădia, R. Trif, Vitinha, Al. Rus – Șaucă (indispobibil), Boldea, M. Neagu, Casian, L. Contra, Dușmanu, P. Păcurar, Cocan, Șuteu, Donzelli, R. Voicu – M. Lupu, Itu, Cioargă.