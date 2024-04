CSM Unirea Alba Iulia, în optimile de finală la Under 19 după ce a dominat play-off-ul | Rareș Stanciu, debut la echipa condusă de George Țălnar

CSM Unirea Alba Iulia, în optimile de finală la Under 19 după ce a dominat play-off-ul | Rareș Stanciu (nici 17 ani), debut la echipa condusă de George Țălnar

Rareș Stanciu, fratele mai mic al internaționalului român Nicolae Stanciu, căpitan al formației „alb-negrilor” la Under 17 a debutat la CSM Unirea Alba Iulia Under 19, fiind titular în ultima etapă din play off, în jocul cu ACS Tg. Mureș. În mai anul trecut, Rareș Stanciu (fot, rândul de jos, în centru) a evoluat în premieră în Liga 3, la Ungheni, pentru seniorii Unirii Alba Iulia, la vârsta de 15 ani 3 luni și 25 de zile, iar recent a jucat și în Liga 4, la echipa secundă a albaiulienilor. La Under 19, CSM Unirea Alba Iulia a dominat campionatul fiind calificată în etapa optimilor de finală, terminând cu 15 puncte avans (chiar dacă a pierdut ultimul joc). Dula cu ACS Tg. Mureș, din runda de final, nu a avut nicio importanță în configurația ierarhiei.

*la Under 19, CSM Unirea Alba Iulia – ACS Tg. Mureș 0-1 (0-1), primul eșec din faza play off, în rest 8 victorii și o remiză, golaveraj 38-6. Pe locul secund a fost Transilvania Bistrița 37 puncte, urmată de ACS Tg. Mureș – 36.

În acest duel, gazdele au acuzat absențe importante din efectiv, lipsind din motive medicale P. Codrea, D. Nistor, Olălău, D. Moldovam,. An. Maier, Vl. Stanciu sau Elmanhaly. Formula aliniată de George Țălnar: Stoian – V. Moldovan, P. Alexandru, Mihăilă, Forrai, Ardeiu, Sebaș, R. Stanciu, Pandor/ cpt, Gall, R. Nistor; rezerve Răhăian, M. Cristea, Cârja, Bizilă, Pașca Inga, D. Olălău, D. Nistor.

*la Under 17, CSM Unirea Alba Iulia – ACS Tg. Mureș 0-0. Albaiulienii sunt pe poziția a 4-a, cu 26 de puncte (3 succese, un egal și 6 eșecuri), golaveraj 7-15. A fost prima remiză din play-off, venită după 3 înfrângeri la rând și al 4-lea joc fără a marca. CSM Unirea: Duna – Clepan, Chinde, Jurj, Căt. Munteanu, R. Cristea, Borza, Monescu/ cpt, Orian, Butnariu, Cioruța; rezerve D. Suciu, Bugnariu, Pleșa, Țîrlea, Bumbu, Ferencz. Antrenor Vasile Ursu.

