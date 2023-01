CSM Unirea Alba Iulia, cu 25 de fotbaliști în cantonament, la Zlatna | 7 nume noi, s-a renunțat la 4 jucători

Cu o formulă experimentală în primele 45 de minute, când au fost ultilizați jucători aflați în probe, “alb-negrii” au fost conduși cu 4-0 la pauză.

La reluare, datele problemei s-au schimbat fundamental, când CSM Unirea a apelat la jucătorii de bază și a reușit o egalare spectaculoasă, după ce a punctat prin Fetița (48), Indrei (60, 90+1; mai devreme, în minutul 88, Oluwaseun, scăpat singur a trimis în bară) și V. Domșa (68, fostul jucător de la CSU Alba Iulia, originar din Teiuș, ce aparține de FC Argeș).

CSM Unirea: Iovicin – Oneț (a împlinit 19 ani, “La mulți ani”), P. Codrea, Vasilescu (Voința Lupac), Banienchi – Borza (Under 17), Manole (Victoria Dăești), Joaquin (Spania), B. Burcea (SW Essen Under 19) – Felea (21 ani, ligile inferioare Italia), Samuel (spaniol); la reluare Raț (Aurul Brad) – Harangozo, I. Grozav, E. Codrea, Circov – Sebaș, Bârdea, Mâlnă, Indrei – Fetița, Olawuseun, plus V. Domșa și Lupea (nu a intrat Sîntoma). Absenți: C. Cristea, F. Morar, Dehelean, R. Burcea (Zimbrul Chișinău), C. Dănilă – probleme medicale, Bakcsi (vrea să plece), Adnan (ajunge duminică) și portarul nigerian Joseph Kelachukwu (19 ani, Ejike Ugboaja FC of Abuja). Antrenori Marcel Rusu, Mircea Oprea, Petre Clep. De luni, ‘alb-negrii”, cu un lot de 25 de jucători, se deplasează la Zlatna pentru 3 săptămâni de pregătire, iar în 15 februarie, pe Ampoi, se dispută întâlnirea cu GT Sport Alba Iulia.