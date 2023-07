CSM Unirea Alba Iulia a câștigat primul amical, 2-1 (1-0) cu Ciucaș Tărlungeni, goluri Cl. Morariu și Fetița

Echipa de fotbal feminin Student Sport Alba Iulia a participat la turneul “Cupa Mării Negre”, în cadrul cantonamentului de la Eforie Nord. La toate categoriile înscrise, Under 13, Under 15 și Under 17, formația din Cetatea Marii Uniri clasându-se pe primul loc.

Singura formație de fotbal feminin din Alba a devenit campioană, adjudecându-și cupele și medaliile aferente, după meciuri împotriva unor echipe precum UTA Arad, ACS Predu, FC Voluntari sau Viitorul Onești. De asemenea, Student Sport Alba Iulia, care a încheiat perteneriatul cu Petrolul Ploiești, a reușit să-și adjudece și premii individuale, după cum urmează: Oana Cosma – cea mai bună jucătoare la Under 17, Alesia Ilinca – cel mai bun portar la Under 17, Maria Oargă – golgheterul turneului Under 13, Sonia Toma – golgheterul turneului Under 15, Cătălin Costea – premiul pentru cel mai bun antrenor.

Lotul a fost format din Nati Muntean, Ingrid Tokacs, Georgiana Barna, Antonia Giura, Ayana Sârbu, Maria Oargă, Iulia Mitrofan, Luciana Rusu, Raluca Cristea, Ariana Goța, Oana Cosma, Daria Șimandi, Geszika Bîrsan, Ștefania Ghiviziu, Alexia Ursu, Sonia Toma, Andrada Vasînc, Anamaria Scrob, Ionela Borcea, Alesia Ilinca și Andreea Mitrofan. Conform lui Cătălin Costea, pe parcursul săptămânii, fetele s-au antrenat, au disputat meciuri, dar au avut parte și de relaxare la plajă