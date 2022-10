CS Ocna Mureș – Unirea Ungheni, în eșalonul terț | Disputa ambițiilor, în orașul salin

Metalurgistul Cugir a realizat a doua victorie consecutivă în Seria 9, în al doilea meci la rând pe teren propriu, 2-1 (1-0) cu Sănătatea Cluj, coșmarul din edițiile precedente. “Roș-albaștrii” bifează al 5-lea joc consecutiv fără a pierde, răstimp în care au acumulat 11 puncte și au urcat pe podium. În același timp, elevii lui Lucian Itu au găsit antidotul pentru ‘virușii verzi”, cei care nu pierduseră sub Drăgana la ultimele 4 descinderi.

Cugirenii au urcat pe podium și runda viitoare au derby “de Alba” pe “Cetate” cu Unirea Alba Iulia. Meciul a fost unul deschis, cu oportunități de ambele părți, mai multe ratate de amfitrioni, care au revendicat în actul secund și două lovituri de pedeapsă. În plus în final a apărut pe teren și Andrei Tăban, la primul meci din acest an, după o îndelungată indisponibilitate.

*1-0, MIN. 40: ȘAUCĂ, lansat excelent de P. Păcurar, a finalizat, din dreapta, cu un șut pe sub portar.

*1-1, MIN. 48: SZOLOȘi egaleaza cu o reluare cu capu sub bară, după ce tot el anterior a trimis în transversală

*2-1, MIN. 68: șut centrare Dohotariu din dreapta, iar PAȘCA deviază, nefericit în plasă, din careul mic

După reușită căpitanul gazdelor a afișat, la marginea terenului, un tricou cu mesajul „Mulțumim leule’, trimiterea fiind la Dragoș Bănică, fostul antrenor cu portarii al gazdelor, care recent a plecat la echipa secundă a FCU Craiova 1948

Formațiile se prezintă în situații diametral opuse, în condițiile în care “roș-albaștrii” au 4 partide imbatabile (8 puncte), iar vizitatorii au luat un singur punct în ultimele 360 de minute (remiză albă la Ocna Mureș singura realizare externă). La ultimul joc direct, Metalurgistul a surclasat Sănătatea (7-1, la Jucu, în 29 octombrie 2021), însă, totuși, disputele de acastă sunt un adevărat coșmar, 4 remize la rând, începând din 2017 (ultima, 2-2, în august anul trecut).

Echipe

Metalurgistul: Csapo – Dohotariu, S. Itu, I. Grozav, Vitinha – Șaucă/ cpt, Boldea, P. Păcurar (75, M. Domșa), Căt. Pop (55, Tirla) – Cocan 985, Tăban), Udrea; rezerve Perjeriu, Haj, L. Itu, Șuteu, Selagea, N. Lazăr. Antrenor Lucian Itu.

Sănătatea: Cotârlă – Szoloși, Poenar, Căt. Mureșan, C. Câmpean – An. Pașca, An. Ștefan, D. Goga, D. Paul – Al. Paul, Al. Oltean; rezerve Țărmure, Vescan, Tilincă, G. Florescu, Saroșu, Zărnescu, D. Rusu, R. Rusu, Cobârzan

Antrenori Marius Semeniuc, Csaba Kis.

Arbitri: Cs. Papp (Luduș), C. Prodan (Cisnădie), Ad. Drăgan (Sibiu) Observatori D. Mihocea (Bocșa), I. Suciu (Tg. Mureș)