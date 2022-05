CS Ocna Mureș – Gloria Bistrița-Năsăud, în play-out-ul Seriei a 9-a

De la ora 18.00, se dispută un nou derby între Metalurgistul Cugir și Unirea Ungheni, formațiile clasate pe podiumul Seriei a 9-a, joc contând pentru etapa a 7-a a play-off-ului.

Elevii lui Lucian Itu sunt la 7 puncte în fața contracandidatei din Mureș (la fel ca la finele anului trecut) și au nevoie de o remiză pentru a rezolva și din punct de vedere matematic prezența pentru al doilea sezon consecutiv la barajul pentru accederea în liga a 2-a.

Echipe probabile:

Metalurgistul: R. Opric – Al. Rus, Vlădia, Dohotariu, Vitinha – Șaucă/cpt, Boldea, Udrea, Nicula – Selagea, M. Lupu; rezerve Perjeriu, Andriuc, L. Contra, Haj, S. Itu, L. Itu, M. Neagu, Cocan, I. Grozav, N. Bănică. Antrenor Lucian Itu.

Unirea Ungheni: Feier – Bîrsan, Vasiu, Ndiesse, Birtalan – Iuga, Hreniuc, Săvoaia, Istrate (cpt.) – Astafei, M. Codrea; rezerve Ganea, E. Codrea, Căt. Dinu. Antrenor Flavius Sabău.

Arbitri C. Olaru (Rm. Vâlcea), Al. Ggerman, M. Talpă (ambii Timișoara) Observatori C. Danciu (Hunedoara), C. Mardan (Făgăraș)