CS Ocna Mureș, fără victorie în amicale | Sâmbătă, joc extern cu Sănătatea Cluj

Viitorul Sântimbru – CSM Unirea Alba Iulia 4-2 (2-2), într-un meci amical de fotbal

Într-un meci amical de fotbal jucat miercuri după amiază la Galtiu, Viitorul Sântimbru (vicecampioana turului în Liga 4) a depășit divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia cu 4-2 (2-2).

Uniriștii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Fetița și Sebaș, au ratat și un penalty la acest scor, prin C. Cristea (lovitură parată de portarul Anghel), dar au fost egalați până la pauză, grație ”dublei” ex-uniristului Epure. Apoi, în repriza secundă, au înscris doar gazdele, prin C. Olălău și un alt ex-unirist, An. Moldovan.

„Alb-negrii” mai au prevăzute 3 partide amicale până la startul campionatului (11 martie, la Ocna Mureș). Sâmbătă este deplasare la Vamea Seacă (ora 12.00, cu Viitorul, ocupanta poziției a 4-a în ierarhia turului), iar săptămâna viitoare sunt ultimele repetiții, cu Inter Stars Sibiu, echipă condusă de brașoveanul Călin Moldovan (miercuri, 1 martie) și Șoimul Băița – locul trei în Liga 4 Hunedoara (sâmbătă, 4 martie).

Viitorul Sântimbru: An. Anghel – Birk, D. Anghel, B. Popa, Morea, Cr. Ivașcu, Goguța, Ov. Crișan, E. Hălălae, Epure, Brânză, . Au mai jucat: C. Olălău, Ad. Olălău, An. Moldovan, Petrașcu, Giurcă, Ad. Ovidiu. Antrenor Adrian Bicheși.

CSM Unirea: Sântoma – Bârdea, I. Grozav, Benkirat, Banienschi – Mâlnă, C. Cristea – Sebaș, Roșu, Indrei – Fetița. Au mai jucat: Iovicin – Madangi, Harangozo, Bordonado, V. Domșa, Borza, F. Morar, Agbomonyi, E. Codrea, P. Codrea, Circov (nu au intrat Raț, Kelachukwu, Oneț, Lupea, Dehelean și C. Dănilă). Antrenor Marcel Rusu

Lucian DĂRĂMUȘ