Cristian Cîmpean – un tanar cu viziune, candidatul Alianței USR – PLUS la Primăria Zlatna

Alianța USR – PLUS propune pentru funcția de primar al orașului Zlatna un un om tânăr, care lucrează în mediul privat, într-o multinațională. Alăruti de el se află și o echipă formată din specialiști în diferite domenii, care vor putea oferi viziunea necesară dezvoltării orașului considerat “Poarta de intrare în Munții Apuseni”. Cristian Cîmpean are 28 de ani, este originar din Zlatna, Valea Mică mai exact, și este căsătorit de curând. A absolvit Liceul “Corneliu Medrea” din Zlatna în specializarea automatizări, iar acum urmează cursurile Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Facultatea de Științe Economice. In paralel lucrează în departamentul de vânzări al unei companii multinaționale, în care spune că a învățat că relația cu clienții este una dintre cele mai importante componente care contribuie la atingerea obiectivelor. A decis să se implice în politică fiind convins că este nevoie de oameni noi care să contribuie la reformarea actualei clase politice și că societatea nu poate fi modernizată și schimbată în bine de politicienii care n-au făcut asta timp de 30 de ani. A fost ales președinte al filialei locale a USR Zlatna în 2019.

În timpul Imperiului Roman, Zlatna se numea Ampelum și era o așezare înfloritoare, un important centru de exploatare al aurului, iar în timpul împăratului Septimius Severus orașul a fost ridicat la rang de municipium. Tot datorită industriei miniere, orașul cunoaște o dezvoltare accelerată în timpul Imperiului Habsburgic, aici fiind instalată în 1838 prima mașină cu aburi din Transilvania, cu o putere de 14 CP.

Pornind de la istoria bimilenară a localității, programul USR pentru Zlatna este intitulat „Să facem Zlatna din nou înfloritoare!” și pune în prim plan dezvoltarea comunității prin crearea mediului propice pentru ca tinerii să revină și să locuiască în Zlatna, aceasta fiind de fapt singura soluție ca „Poarta Apusenilor” să renască și să se reașeze în rândul localităților prospere și cu viziune pentru tineret.

«Formându-mi, de curând, propria familie, am înțeles cât de importantă e o bună administrare pentru bunăstarea familiei. Sunt de părere că la fel este și în administrarea comunității. Sunt tânăr și dornic de a învăța lucruri noi, pentru a le pune în valoare în comunitatea din care fac parte. În ultima vreme, au fost atrase numeroase fonduri europene, infrastructura stradală și de utilități este modernizată dar, cu toate acestea, tinerii pleacă din Zlatna. Ca „Să facem Zlatna din nou înfloritoare!” este nevoie de un plan care să creeze perspective de dezvoltare pentru tineri. Echipa USR, împreună cu partenerii din PLUS, are un astfel de plan și invităm și alte formațiuni politice locale la dialog, pentru a întocmi împreună cele mai bune proiecte prin care putem „Să facem Zlatna din nou înfloritoare!”», ne-a comunicat Cristian Cîmpean.

Dintre prioritățile programului „Să facem Zlatna din nou înfloritoare!” amintim:

1. Atragerea investițiilor în Zlatna, sprijinirea antreprenorilor, mediu de afaceri competitiv și crearea locurilor de muncă bine plătite;

2. Implementarea învățământului dual prin parteneriate cu agenți economici pentru a pregăti absolvenți calificați conform nevoilor din actuala piață a muncii; dotarea laboratoarelor din unitățile de învățământ cu tehnologie specifică, adaptată noilor cerințe; decontarea transportului pentru elevii navetiști;

3. Pentru copiii din comunitatea noastră ar fi benefic și un parteneriat cu Logiscool-Școala de Programare și Robotică pentru Copii din Alba Iulia, care ar aduce un plus de viziune asupra viitorului precum și un parteneriat public-privat cu școala;

4. Inființarea cabinetului medical și cabinetului stomatologic în cadrul școlii cu acces exclusiv și gratuit al elevilor;

5. Internet gratuit în zona publică;

6. Crearea Centrului de Sănătate Publică din Zlatna;

7. Reabilitarea urgentă a Spitalului Orășenesc Zlatna și a clădirilor cabinetelor medicilor de familie; modernizarea spitalului, prin accesarea de fonduri europene;

8. Parteneriat cu privire la un centru de recuperări pentru persoanele în vârstă, cu servicii decontate de Casa de Asigurări, centru dotat cu echipamente şi aparatură de recuperare;

9. Centru social multifuncţional pentru persoane cu dizabilități;

10. Crearea unui centru de permanență care să ofere locuitorilor orașului posibilitatea de a beneficia de servicii medicale în proximitatea domiciliului;

11. Imbunătățirea gradului de curățenie în oraș simultan cu colectarea selectivă a deșeurilor;

12. Redresarea echipei de fotbal și implicit, reluarea proiectului pentru terenul de fotbal, proiect aprobat dar care a rămas nefinalizat;

Dacă ai un proiect și vrei să ajungă în Consiliul Local Zlatna, nu ezita să scrii ideile tale echipei USR – PLUS și lui Cristian Cîmpean la cristian.cimpean@usralba.ro.