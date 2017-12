Crăciunul din acest an, unul dintre cele mai calde de când se fac măsurători

La Calafat temperaturile s-au apropiat 19 grade si in multe localitati au fost peste 15 grade, Craciunul din acest an fiind unul dintre cele mai calde de cand se fac masuratori. La Targoviste au fost 17, insa in nordul tarii au fost locuri unde nu s-au depasit 2-3 grade. In ultimii ani aproape de fiecare data temperaturile au fost extrem de ridicate pe 25 decembrie, scrie Hotnews.ro.



La ora 15 erau 18,5 grade la Calafat si maximele zile au atins 17 grade la Targoviste, Polovragi si Bechet si 16 grade in mai multe localitati, inclusiv Drobeta Turnu Severin, Pitesti si Titu.

Pe de alta parte, cele mai mici maxime au fost la Sighetu Marmatiei si Targu Lapus, 2 grade, in timp ce la Balea Lac, unde stratul de zapada este de 121 cm, maxima a fost de -3 grade.

Acum un an, in ziua de Craciun, maxima a fost de 9 grade la Tg Jiu, iar acum doi ani, de 15 grade, la Calafat. Si in 2012, 2013 si 2014 de Craciun s-au depasit 10 grade in multe localitati.

Recordul de temperatura pentru Romania in decembrie a fost in 1985, cand la Campina au fost 23 de grade.

In ultimii ani au mai fost temperaturi extrem de mari in perioada Craciunului. In 2015 au fost 20 de grade la Targoviste pe 27 decembrie, in 2014 au fost 19 grade tot la Targoviste pe 24 decembrie, iar in 2002 au fost 19 grade la Oravita, in ziua de Craciun.