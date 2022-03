COVID 2 martie 2022, în România, pe județe: 6.832 cazuri noi de coronavirus și 89 decese, în ultimele 24 de ore

Zeci de persoane au blocat tehnica militară rusă, cu propriile corpuri, pentru a împiedica trupele rusești să înainteze pe teritoriul Ucrainei. În două orașe au fost filmate astfel de scene, unul dintre ele fiind chiar în regiunea separatistă Lugansk, a cărei independență a recunoscut-o Vladimir Putin înainte de a da ordinul de invazie a Ucrainei.

Orașul Starobilsk, de lângă Lugansk, a fost cucerit de ruși. Totuși, zeci de oameni au ieșit în stradă și au blocat drumul pentru a opri coloana de tancuri rusești.

La fel s-a întâmplat în Erhodar și Melitopol, în sudul Ucrainei. Oamenii, neînarmați, s-au pus în fața blindatelor rusești.

Residents of #Energodar stood on the road to prevent the occupants from passing. pic.twitter.com/4GgmO8Nid5

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022