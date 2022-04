COVID 2 aprilie 2022, în România, pe județe: 2.174 cazuri noi de coronavirus și 24 decese, în ultimele 24 de ore

Proteste față de războiul declanșat de Vadimir Putin în Ucraina au loc în mai multe orașe din Rusia, relatează Nexta.

Ca de obicei, poliția intervine brutal și arestează protestatarii.

Mai devreme, un bărbat care afișa mesajul ”Copiii trebuie să trăiască în pace” a fost arestat.

​În cea de-a 38-a zi de război, trupele ruse au început retragerea din zona de nord a Ucrainei, președintele Volodimir Zelenski afirmând că însă ”cele mai grele bătălii” urmează în Donbas și Harkiv, după ce vineri rușii au condus un atac în regiunea Odesa.

Anti-war rallies are taking place in #Russian cities today

As usual, Putin’s police brutally detain people as they approach the gathering places. pic.twitter.com/2Nii4dQsoi

— NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022