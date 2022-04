Continuă desfășurarea campaniei umanitare „Din dragoste pentru ucraineni” în Eparhia Albei Iulia: 520.000 lei strânși până acum

LISTA actualizată a locațiilor de cazare din Alba puse la dispoziție pentru cazarea refugiaților din Ucraina: Hotărârea CJSU

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba Alba a actualizat lista locațiilor puse la dispoziție de către operatorii economici publici sau privați în vederea cazării refugiaților ucraineni.

HOTĂRÂREA nr. 65 din 19.04.2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea CJSU Alba nr. 57 din 16.03.2022 privind locațiile de cazare puse la dispoziția Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, de către instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale ori de către operatorii economici publici sau privați, pentru cazarea cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, aflați pe teritoriul județului Alba

În conformitate cu:

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina;

O.U.G. nr. 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară;

O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locaţiile stabilite de comitetele judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi care nu solicită o formă de protecţie potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne;

H.G. 1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România;

Ținând cont de:

prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin H.G. nr.1491/2004;

prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului județului Alba nr. 336/25.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, convocat în ședință extraordinară în data de 29.03.2022,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I.Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 3 la hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba nr. 57 din 16.03.2022, se modifică și se înlocuiește, cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. II.Prezenta hotărâre se transmite membrilor CJSU Alba, la toate U.A.T. – urile de pe raza județului Alba, instituțiilor, autorităților publice și operatorilor economici precizați în cele două anexe. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Denumirea structurii/ Adresa/ Capacitate (locuri)/ Observații

S.C. TERRA ELIXIR SRL/ B-dul Republicii, nr.5B, mun. Alba Iulia/ 20/ 10 camere/2 locuri

S.C. LA MAISON DE CAROLINE SRL/ Str. Primăverii, nr. 11, mun. Alba Iulia/ 16/ 8 camere/2 locuri

S.C. Casa Ampeia SRL/ Sat Tăuți, nr. 22 A, com. Meteș/ 13-25/ 6 camere

S.C. Magic Nord Star SRL (Pensiunea Steaua Nordului)/ Bld. Republicii, nr. 5 A, mun. Alba Iulia 40(42)/ 2 camere/ 1 locuri

10 camere/ 2 locuri 4 camere/3 locuri 2 camere/ 4 locuri

S.C. Ale&Deea SRL/ Sat Sebeșel, nr. 303, com. Săsciori/ 20/ 7 camere/ 2 locuri 2 camere/3 locuri

Florea Grup SRL (Hotel Astoria)/ DN 1, km 387, com. Sântimbru/ 30/ 15 camere/2 locuri

S.C. Steaua Apusenilor SRL/ Str. Libertății, nr. 27 C, oraș Câmpeni/ 10/ 5 camere/2 locuri

Oli House Alba Iulia/ Str. Calea Moților, nr. 47, mun. Alba Iulia/ 12/ 2 camere/3 locuri 3 camere/2 locuri

S.C. GELA COM S.R.L./ DN 1, sat Decea, com. Miraslău/ 22/ 11 camere/2 locuri

S.C. DODO CHITI HOTELS S.R.L. (Pensiunea MA)/ Str. Arieșului, nr. 51, mun. Alba Iulia/ 16/ 2 camere/3 locuri 5 camere/2 locuri

S.C. Ecaterina Star (Pensiunea Ara)/ Str. Drăgășani, nr. 15 D, mun. Alba Iulia (Micești)/ 18/ 9 camere/2 locuri

S.C. ITINERATOUR S.R.L./ str. Grigore Vieru, nr. 19, mun. Alba Iulia/ 2/1 camere/ 2 locuri