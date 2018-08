Consilierii PSD Alba Iulia: Domnule Hava, de ce vreți să-i îmbolnăviți pe albaiulieni?

De un an de zile Primăria municipiului Alba Iulia nu vrea să încheie contract de deratizare, doar pentru că există litigii între firmele care au participat la licitație. Prin urmare, de un an nu se mai face dezinsecție, dezinfectare și deratizare în oraș. Municipiul Alba Iulia este acum infectat de țânțari purtători ai virusului West Nile și șobolani și șoareci aflați în subsolurile blocurilor și pe trotuarele din Cetate. Așa înțelege domnul primar să se îngrijească de albaiulieni și să-i aștepte pe români la Alba Iulia în an Centenar.

Din cauza canalizărilor defecte pe care le-a construit în Alba Iulia, domnul primar a creat adevărate bălți în care țânțarii s-au înmulțit, populând apoi întregul oraș. Știm că domnul Hava înoată numai în ape tulburi, dar pare că a început să-i placă și cele cu țânțari.

Trebuie să ne așteptăm să îi ia apărarea pentru proasta administrație și alți țânțari mai mici din PDL Alba, care preferă apele mai exotice, și de aceea nu au timp și ochi să vadă ce se petrece în Alba Iulia.

Din cauza lui Mircea Hava, copii, bătrânii și familii întregi sunt în pericol. Neglijența lui poate costa viața și sănătatea a mii de albaiulieni, transformând orașul într-un loc nefrecventabil pentru turiști. A stat un an fără contract de dezinsecție și, brusc, fără licitație, după ce un om a fost internat în spital din cauza virusului West Nile, s-au găsit cadrul legal și banii pentru a da cu puțină soluție pe copaci, de ochii lumii. Domnilor de la Camera de Conturi Alba, e legal să se execute astfel bugetul local?

Consiliul local este blocat în a-și desfășura activitatea, deoarece toate contractele de servicii se votează și se încheie doar dacă vrea baronul local Mircea Hava. Acum, primarul este preocupat să vândă domeniul public la preț de nimic și să cumpere proprietăți private de la prietenii din tinerețe, pe sute de mii de euro. Toate pe banii albaiulienilor. Din acest motiv, nu are timp de dezinsecții,dezinfecții sau deratizări. Într-un regim de teroare politică, toți suntem obligați să-i suportăm ifosele și aranjamentele. Până când, dragi albaiulieni?

Solicităm public prefectului județului Alba și Direcției de Sănătate Publică Alba să evalueze modul în care primarul municipiului Alba Iulia și-a respectat în ultimul an atribuțiile legale privind asigurarea serviciilor de dezinsecție, dezinfectare și deratizare în oraș.

Consilieri Locali Municipali

PSD Alba Iulia