Comunicat de presă Uniunea Salvați România Vințu de Jos – Oameni ca tine schimbă Vințu în bine!

Uniunea Salvați România propune pentru Vințu de Jos o echipă de profesioniști și un program cu măsuri menite să dezvolte economic comuna, să transparentizeze activitatea administrației publice locale și să pună pe primul plan interesul cetățeanului.

Propunerea USR pentru funcția de primar este Nicoleta Alina COLTOR, o tânără în vârstă de 33 de ani, de profesie economist, născută și crescută în Vințu de Jos. Alina Coltor este președintele USR Vințu de Jos și lucrează ca economist în cadrul unei companii multinaționale, fiind un om nou în politică.

„Am intrat în Uniunea Salvați România cu gândul de a schimba în bine comuna în care îmi cresc cei trei copii. Cred cu tărie că fiecare dintre noi are datoria de a se implica pentru a ajuta la dezvoltarea comunității sale. Sunt o mămică tânără care își dorește în primul rând educație de calitate pentru copiii săi și un loc în care să crească frumos. Pentru aceasta am decis să mă implic activ și, alături de echipa USR, vreau să ofer o viziune comunei Vințu de Jos. Asfaltul, apa, canalizarea trebuie să devină normalitate pentru fiecare cetățean al comunei, iar primăria și Consiliul Local trebuie să lucreze pentru oameni și pentru rezolvarea problemelor pe care le au. Comuna noastră are potențial și dorim să arătăm tuturor ce frumoasă este cu adevărat. Noi credem că Vințu de Jos are viitor, dar trebuie să muncim împreună pentru a transforma acest vis frumos în realitate”, a spus Nicoleta Alina COLTOR, candidatul USR pentru Primăria Comunei Vințu de Jos.

USR Vințu de Jos are doar 1 an de activitate, însă a devenit o voce puternică care luptă pentru problemele locuitorilor din comună. Echipa monitorizează atent deciziile Consiliului Local și a reușit să oprească majorarea taxei de salubrizare, măsură abuzivă care ar fi fost împotriva vințenilor. De asemenea echipa USR a sesizat în mai multe rânduri Consiliul Județean în legătură cu podul peste râul Mureș și starea lui deplorabilă sau a intervenit de fiecare dată când deciziile administrației locale erau luate în grabă și fără a se căuta toate soluțiile pentru binele cetățenilor.

„Noi, oamenii din USR, suntem noi în viața politică și ne-am implicat pentru că vrem o schimbare reală. Suntem generația în care părinții noștri și-au pus speranțele, iar pentru asta am reușit să ne dezvoltăm cariere profesionale și am rămas în țară și în comuna unde am crescut, pentru că „nicăieri nu e ca acasă”. Vrem să venim în fața cetățenilor cu viziunea de a crea o comună prosperă în care oportunitățile pentru cetățeni să existe în mod real. Vrem să punem bazele unei dezvoltări durabile a comunei Vințu de Jos, pentru că, după cum umbla vorba la noi în comună, „la Vinț se vine, nu se pleacă”. Avem nevoie doar ca locuitorii din Vințu de Jos să creadă că oameni ca ei, oameni noi în politică, pot schimba lucrurile în bine”, a mai spus Nicoleta Alina COLTOR, candidatul USR pentru Primăria Comunei Vințu de Jos.

Echipa USR Vințu de Jos

Oameni ca TINE!