Comunicat de presă – STRABAD DESIGN SRL finalizare proiect “CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. PRIN TEHNOLOGIZAREA PROCESULUI DE EXECUTIE LUCRARI”

COMUNICAT DE PRESĂ

10.08.2018

S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. informează

Privind finalizarea activităților în proiectului “CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. PRIN TEHNOLOGIZAREA PROCESULUI DE EXECUTIE LUCRARI”. Proiectul a fost prevăzut a se derula în perioada 09.03.2018 si pana la data de 31.12.2018. Cod SMIS Proiect 109621.

Proiectul “ CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. PRIN TEHNOLOGIZAREA PROCESULUI DE EXECUTIE LUCRARI”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. și are o valoare totală de 1,482,263.30 lei, din care 888,976.96 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Proiectul S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. consta in consolidarea pozitiei pe piata a S.C. STRABAD DESIGN S.R.L. in domeniul lucrariilor de pregatire a terenului. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta imbunatatirea procesului de executie prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de executie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat.

În urma implementării, prin activitățile realizate în proiect, s-au realizat următoarele:

– Achiziționarea a 2 echipamente tehnologice nou: un Autogreder si un Turn pentru iluminat mobil cu panou fotovoltaic;

– S-au creat 5 noi locuri de muncă

Impactul proiectului la nivelul localității/regiunii este dat de faptul că prin această investiție societatea comercială va putea oferii servicii de lucrări de construcții de calitate în comunitatea locală și în regiune, în ceea ce priveste domeniul lucrariilor de pregatire a terenului, determinând prin noile contracte reinvestirea resurselor financiare încasate în comunitatea locală aducând în felul acesta un aport la dezvoltarea acesteia, si implicit, la crearea de noi locuri de munca.