Comunicat de presă| Proiect al PSD Alba Iulia: Scutire de impozit pentru proprietarii apartamentelor care și-au izolat blocurile pe banii lor

Extinderea rețelei de canalizare menajeră și stație de epurare pentru patru sate din comuna Noșlac: A fost solicitat avizul APM Alba

Primăria comunei Noșlac a solicitat Agenției pentru protecția mediului acordul de mediu pentru proiectul „Extindere rețea canalizare menajeră și stație epurare localitățile Căptălan, Copand, Stâna de Mureș, Găbud, comuna Noșlac, județul Alba.”.

În prezent localitățile Captalan, Copand, Stana de Mures și Gabud nu dispun de un sistem centralizat de canalizare, dar dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Este necesară conectarea localităților la un sistem de canalizare a apelor uzate menajere.

În prezent, pe unele strazi, apele uzate menajere provenite de la locuintele individuale, cele provenite de la unitătile social culturale, mica industrie si din alimentatie publică precum si dejecțiile lichide provenite de la animale sunt deversate în fose septice sau direct în emisar din zona, ceea ce conduce la poluarea apelor de suprafață si a apelor din pânza freatică cu compusi de genul nitritilor, nitratilor si azotatilor.

Sistemul de canalizare menajeră va fi un sistem cu functionare gravitational si prin pompare acolo unde configuratia terenului nu permite functionarea gravitatională asistemului. Prin intermediu statiilor de pompare apele uzate vor fi pompate până în cel mai înalt punct, de unde îsi va uma cursul gravitational.

Reteaua de canalizare a comunei Noslac va cuprinde urmatoarele sate: Captalan, Copand, Stana de Mures si Gabud. Apa uzata menajera din satul Gabud va fi colectata si pompata prin intermediul statiei de pompare 9 in satul Stana de Mures, in caminul de vizitare 254. Dupa care toata apa uzata menajea din localitatile Gabud si Stana de Mures va fi pompata prin intermediu statiei de pompare 6 in satul Copand in caminul de vizitare 147.

In continuare, toata apa uzata menajera din localitatile Gabud, Stana de Mures, Copand va fi pompata prin intermediul statiei de pompare 2 in satul Captalan, in caminul de vizitare 44.

Apele uzate menajere din localitatile Gabud, Stana de Mures, Copand si Captalan vor fi pompate prin intermediu statiei de pompare 1 in caminul existent din localitatea Captalan, care va fi transportata gravitational catre statia de pompare (existenta) care va fi inlocuita cu statia de pompare 11 deoarece nu satisface cerintele actuale de debit.

Toata apa uzata menajera din localitatile Gabud, Stana de Mures, Copand, Captalan va fi pompata prin intermediu statiei de pompare 11 spre statia de epurare din localitatea Noslac.

SAT GABUD

Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată in localitate Gabud este 7049 ml din care:

• 4407 ml de apă uzata este realizată din conducte de PVC, SN8 cu diametrele De250mm cu curgere gravitatională.

• 2642 ml conducte de refulare sub presiune PEHD

• Camine de vizitare 143 bucati.

SAT STANA DE MURES

Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată in localitate Stana de Mures este 5582ml din care:

• 3634 ml de apă uzata este realizată din conducte de PVC, SN8 cu diametrele De250mm cu curgere gravitatională.

• 1948 ml conducte de refulare sub presiune PEHD

• Camine de vizitare 97 bucati.

SAT COPAND

Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată in localitate Copand este 6101ml din care:

• 2602 ml de apă uzata este realizată din conducte de PVC, SN8 cu diametrele De250mm cu curgere gravitatională.

• 2651 ml conducte de refulare sub presiune PEHD

• 848 ml conducte de refulare sub presiune PEHD

• Camine de vizitare 71 bucati.

SAT CAPTALAN

Lungimea totală a infrastructurii de apă uzată in localitate Captalan este 4435 ml din care:

• 3630 ml de apă uzata este realizată din conducte de PVC, SN8 cu diametrele De250mm cu curgere gravitatională.

• 664 ml conducte de refulare sub presiune PEHD

• 141 ml conducte de refulare sub presiune PEHD

• Camine de vizitare 100 bucati.

Infrastructura de apă uzata este realizată din conducte de PVC, SN8 cu diametrul De250mm proiectate pe tronsoane.