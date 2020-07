Comunicat de presă, prezentarea candidatului ALDE Alba la Primăria orașului Teiuș- Pop Elena Andreea

Mă numesc Pop Elena Andreea, am 32 de ani și sunt absolventă a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca. Sunt Doctor în Științe și actualmente Cercetător Științific în cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltate pentru Viticultura și Vinificație Blaj.

Teiusul este orașul unde m-am născut, am crescut, unde am pronunţat primele cuvinte, am făcut primii paşi. Precum fiecare pasăre îşi iubeşte cuibul pe care l-a construit, aşa iubesc şi eu Teiusul. Fiecare om trebuie să se mândrească cu oraşul natal. Dar nu doar să ne mândrim, ci și să contribuim la o dezvoltarea armonioasă, atât din punct de vedere social, cât și economic, cultural.

Îmi place să mă plimb în Parc, sau să mi revăd liceul. Dar mi-ar place și mai mult să pot să ofer tinerilor oportunități atât la nivel cultural cât și economic.Acesta este motivul pentru care am decis să mă implic în viață politică. Drept pentru care, am hotărât să-mi depun candidatura pentru funcția de primar.

Sunt la început de drum și îmi cunosc minusurile. Nu am experiență în administrație, dar sper că locuitorii orașului Teiuș au conștientizat faptul că omul sfințește locul și că este nevoie de tineri, care să aducă o schimbare de mentalitate, o schimbare de generație.

Procesul de dezvoltare al unei localități este inerent un proces cu puternice valențe locale. Vreau să le reamintesc teiusenilor faptul că susțîn participarea activă a tinerilor și sunt orientată spre nevoile tuturor locuitorilor. Oamenii trăiesc în localități, investitorii se stabilesc în localități, și turiștii vizitează localități. O mare parte din instrumentele necesare pentru a atrage oameni, investitori, și turiști (trei ingrediente vitale pentru dezvoltarea unui oraș) se află la îndemâna primarilor.

Principalele noastre proiecte au că priorități:

Investițiile- în special cele făcute de investitori străini, sunt esențiale pentru asigurarea unui viitor dinamic pentru o localitate. Înființarea unei Cooperative Agricole menite să asigure sute de locuri de muncă și să reprezinte o modalitate de conectivitate între săteni și locuitorii orașului Teiuș. Sănătate- Un centru de permanentă într-un oraș al secolului XXI reprezintă o necesitate, nu un moft. Astfel încât, toți locuitorii orașului Teiuș cât și sătenii să poată beneficia de servicii medicale de calitate. Educație- O rețea extinsă de creșe, grădinițe, școli ar putea permite tinerilor părinți să jongleze mai bine viața de familie cu carieră profesională. Zona de agrement/ zona de distracție destinată locuitorilor. Construirea unei zone rezidențiale că punte de legătură între oraș și sat pentru familii tinere. Recondiționarea podului peste Valea Geoagiului. Personal care să se ocupe de aprovizionarea cu alimente sau alte bunuri necesare familiilor cu grad de handicap, incapacitate de deplasare sau diverse probleme de sănătate. Ajutor pentru recondiționarea blocurilor/a locuitelor în cazul familiilor cu venituri mici. Locuri de parcare

Sunt o persoană ambițioasă și sunt convinsă că împreună vom reuși să redăm măreția orașului Teiuș!

Multumesc echipei ALDE Alba pentru sustinere!

Elena- Andreea Pop- VOCEA TINEREI GENERATII

Candidat ALDE la Primaria Orasului Teius