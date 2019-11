Comunicat de presă: Preşedintele PLUS Alba, Mihail David: ,,Mulţumim cetăţenilor care au ieşit ieri la vot”

Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate-PLUS, partidul condus de Dacian Cioloş, este parte a Alianţei formate din PLUS şi USR, care l-a avut pe Dan Barna, candidat la alegerile prezidenţiale și îi mulțumim frumos candidatului nostru pentru toată munca depusă. Noi suntem dintre voi, am pornit la acest drum împreună în urmă cu 11 luni, când ne-am angajat în acest proiect de reconstrucție a României. Începutul acestui drum este marcat de patru etape, iar împreună am trecut deja de primele două etape: alegerile europarlamentare, respectiv alegerile prezidențiale. Proiectul nostru este unul de durată, iar prin votul vostru ne-ați oferit încrederea și energia de a merge mai departe. În cele doar 11 luni, am demonstrat că politica poate fi făcută și altfel și de asemenea, că principii precum integritatea, competența și profesionalismul pot crea o alternativă reală pentru România. Astăzi nu este vorba despre cifre, nu este vorba despre procente, ci este vorba de încrederea câştigată care ne onorează şi ne obligă să continuăm, cu şi mai multă determinare. Suntem cei care schimbăm România, împreună!

Duminică, 10 noiembrie, la închiderea urnelor, preşedintele PLUS Alba, Mihail David, alături de o parte din echipa PLUS, a susţinut o conferinţă de presă, la sediul PLUS Alba.

,,În primul rând, vreau să le mulţumesc cetăţenilor care au fost astăzi la vot. Votul este un drept fundamental şi este foarte important că noi astăzi l-am exprimat. Am făcut acest lucru pentru copiii noştri, pentru noi şi pentru cei care timp de foarte mulţi ani nu au avut posibilitatea să o facă. Candidatul Alianţei formate din PLUS şi USR, Dan Barna a reuşit astăzi să obţină un număr foarte mare de voturi, ceea ce ne arată că noi suntem o forţă în România şi împreună vom putea să facem diferenţa în perioada următoare. Românii au încredere foarte mare în noi, iar PLUS şi USR vor reuşi să aducă schimbarea de care România are nevoie.

PLUS este primul partid din România, care pune în dezbatere publică documentul PLUS ACUM, structurat pe 15 domenii, care după consultarea cu cetăţenii, se va transforma într-un program politic şi mai târziu într-un program de guvernare.

PLUS nu va accepta niciun primar, niciun preşedinte de Consiliu Judeţean, niciun consilier local, niciun consilier judeţean, niciun vicepreşedinte de Consiliu Judeţean sau viceprimar din judeţul Alba, membru al unui partid politic, să candideze din partea PLUS la viitoarele alegeri locale din anul 2020. PLUS împreună cu USR va avea candidaţi comuni în toate localităţile din judeţul nostru, iar candidaţii cei mai potriviţi vor fi candidaţii Alianţei. La alegerile europarlamentare, PLUS împreună cu USR au primit peste 2 milioane de voturi la nivel naţional, iar în judeţul Alba au obţinut un scor remarcabil. Noi am reuşit să ne dezvoltăm în întreaga zonă urbană a judeţului nostru şi avem şi primele comunităţi PLUS din zona rurală.

Aş vrea să închei şi să spun că le mulţumesc din nou cetăţenilor, care astăzi au ieşit la vot şi vreau să-i rog să participe şi la turul doi al alegerilor prezidenţiale în număr, cel puţin, la fel de mare. Noi suntem foarte încrezători în rezultatele primului tur, Dan Barna, candidatul PLUS şi USR, a reuşit să obţină un scor extraordinar, aşteptăm şi scorul final mâine din partea Diasporei şi evident, zilele următoare când chiar vom obţine scorul final, validat de către Biroul Electoral Central, vom reveni cu o declaraţie la momentul respectiv. Este foarte important de asemenea, să mulţumesc tuturor membrilor PLUS şi USR, care au făcut o campanie extraordinară şi au luptat foarte mult în toate oraşele, municipiile şi comunele judeţului Alba. Spun au luptat în sensul că indiferent de vreme, indiferent de problemele pe care le-au avut, s-au implicat în campania pentru candidatul PLUS şi USR, Dan Barna. Vreau să le multumesc tuturor celor care astăzi sunt în secţiile de votare atât din partea PLUS, cât şi din partea USR, care veghează asupra corectitudinii desfăşurării alegerilor, delegaţii noştri din întreg judeţul Alba. Nu în ultimul rand, vreau să vă mulţumesc vouă că sunteţi astăzi aici împreună cu mine şi vă mulţumesc ca ne-aţi dat încrederea. Sunt sigur că şi pe viitor vom primi increderea cetăţenilor pentru că PLUS şi USR reprezintă viitorul, reprezintă speranţa pentru România şi cel târziu în anul 2020, ne pregătim să guvernăm România, să facem România bine.

Schimbăm România împreună!’’, a declarat Mihail David, preşedintele PLUS Alba.

„Aripa de tineret a partidului PLUS Alba, Generaţia PLUS Alba a fost activ implicată în campania alegerilor prezidenţiale şi am reuşit să demonstrăm încă o dată că noi, tinerii putem face diferenţa şi de asemenea, noi dăm tonul schimbării.

Vreau să le mulţumesc pe această cale colegilor mei, pentru implicarea şi dedicarea de care au dat dovadă.

Am încredere că prin muncă şi entuziasm vom reuşi să facem schimbarea pe care ne-o dorim toţi”, a declarat Alexandra Burz, preşedintele Generaţiei PLUS Alba.

„În primul rând, vreau să vă mulţumesc celor care astăzi, într-o zi de duminică aţi ales să vă exercitaţi dreptul la vot. Ceea ce este foarte important este că la aproape 6 luni de la alegerile europarlamentare, iată suntem în a doua etapă a celui mai frumos proiect în care suntem toţi implicaţi, proiectul nostru este România. Şi acum ce vreau să vă spun este că ne aşteaptă o a treia etapă, alegerile locale din 2020. PLUS este în plin proces de desemnare a candidaţilor interni care vor veni în faţa dumneavoastră şi o să vă ceară votul. Candidaţii nostri vor trebui sa treacă prin trei etape, una dintre cele mai importante va fi să câştige votul membrilor, să-şi demonstreze competenţa, să demonstreze că au o viziune şi proiecte argumentate şi asumate”, a declarat Andreea Mitrofan, secretar general în Biroul Judeţean PLUS Alba.

„Odată cu finalizarea procedurilor de înfiinţare a comunităţilor din mediul urban, am demarat şi procedurile de înfiinţare a comunităţilor din mediul rural, lucru care ne ajută la dezvoltarea şi creşterea notorietăţii noastre în judeţul Alba. Toate aceste activităţi o să vină în sprijinul comunităţilor urbane şi al cetăţenilor din mediul rural, mediu în care noi suntem la început de drum”, Mihai Ionele, responsabil rural.

Pentru că alegerile prezidențiale nu s-au încheiat, vrem să transmitem un mesaj foarte clar, pentru turul al doilea îl vom susține pe Klaus Iohannis, pentru a păstra România pe calea europeană.

Am câștigat încrederea că România se va face bine. Și mai ales v-am câștigat pe voi. Vă vrem în continuare, implicați, și chiar din ce în ce mai mulți, pentru o Românie pe care să o reconstruim, prin muncă, pasiune și seriozitate, fiecare din noi, împreună. Haideți să punem, în sfârșit, România pe PLUS!