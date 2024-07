Comunicat de presă PNRR lansare proiect pentru societatea SERVICII ALL INN SRL

Comunicat de presă

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată

Lansare proiect: „INVESTIȚII ÎN NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE DE ENERGIE SOLARĂ pentru societatea SERVICII ALL INN SRL”

SERVICII ALL INN SRL in calitate de Beneficiar si Unitatea Executivă pentru Componenta Energie răspunde inițiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, care are ca obiectiv acordarea de întâietate tehnologiilor curate perene, dezvoltării și utilizării surselor regenerabile de energie. Prin reformele şi investiţiile care contribuie la înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și la stimularea producției de electricitate din surse regenerabile, inclusiv de hidrogen verde, componenta Energie din PNRR contribuie la accelerarea dezvoltării și utilizării surselor regenerabile de energie, inclusiv de hidrogen verde, precum şi la stocarea și integrarea energiei regenerabile în sistemul energetic. Componenta Energie, prin I5., răspunde inițiativei emblematice Renovarea (Renovate) din Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă care urmărește îmbunătățirea eficienței energetice, încurajarea renovărilor de amploare și a utilizării eficiente a resurselor în cazul clădirilor publice și private, au semnat contractul de finanțare nr. 230/30.12.2023 pentru proiectul cu titlul „INVESTIȚII ÎN NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE DE ENERGIE SOLARĂ PENTRU SOCIETATEA SERVICII ALL INN SRL”.

Obiectivul general acestei investiții este realizarea unei noi capacități de producție a energiei electrice prin valorificarea surselor de energie regenerabilă pentru societatea SERVICII ALL INN S.R.L.

Obiectivul de investiție constă în realizarea unei noi unități de producere a energiei electrice fotovoltaice cu o putere instalată de 0,99 MW, utilizând ca sursă regenerabilă, energia solară. Beneficiarul SERVICII ALL INN SRL dorește realizarea investiției pe terenul propriu, teren extravilan ce se află în Municipiul Aiud, Județul Alba. La locația menționată, investitorul deține și operează un restaurant și o sală de evenimente. Accesul către locație se realizează din Drumul Național 1 (DN 1, km 105). Investitorul dorește să își valorifice o parte din terenul deținut, prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice.

Valoarea totala a proiectului: 6,461,328.25 lei

Valoarea maxima a finanțării nerambursabile : 4,950,862.46 lei din care:

Valoarea eligibila din PNRR: 2,998,491.58 lei

lei Valoarea TVA aferenta cheltuielilor: 1,009,524.58 lei

Perioada de implementare: 01.01.2024 – 31.12.2024

Apel: PNRR/2022/C6/M ENERGIE/I1./Lansarea unei proceduri de ofertare pentru proiecte de producție de energie din surse regenerabile (energie eoliană și solară), apel competitiv

Date contact: IRIMIA MIHAELA

e-mail: [email protected]

telefon: 0743152904

