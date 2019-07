Comunicat de presă PNL Alba: Le garantăm albaiulienilor continuarea dezvoltării orașului

PNL Alba: Le garantăm albaiulienilor continuarea dezvoltării orașului

PNL Alba își reafirmă capacitatea de a continua, la Alba Iulia, proiectele începute în administrația condusă de Mircea Hava și după plecarea acestuia în funcția de europarlamentar. Echipa care va asigura interimatul la conducerea primăriei va păstra ca reper dominant interesul pentru dezvoltarea orașului prin proiecte cu finanțare europeană, dar va pune accent și va continua să îmbunătățească circumstanțele administrative ce privesc ”mai binele” pe care și-l dorește și îl merită fiecare albaiulian.

Prin formula politică și instituțională pe care o propune, PNL a demonstrat că este singurul partid care dispune de experiență dovedită prin performanță, având alături privilegiul unei echipe de profesioniști, din Primăria Alba Iulia, construită să funcționeze exclusiv în beneficiul comUNITĂȚII.

Biroul Permanent Județean al PNL Alba i-a atribuit, prin vot, viceprimarului Paul Voicu coordonarea activă a primăriei și reprezentarea orașului în proiectele curente și viitoare. Decizia este susținută prin completarea echipei aflată la conducerea administrației din Alba Iulia cu actualul viceprimar Gabriel Pleșa și, în urma votului din Consiliul Local, cu încă un consilier local cu atribuții de viceprimar.

”Primăria Alba Iulia are autonomie de funcționare indiferent de cine pune semnătura finală pe documente. Pentru că echipa de aici s-a bazat întotdeauna pe implicare și responsabilitate, nu pe rezultate generice, inventate. Schimbările sunt parte din viață. De aceea le vedem ca pe ceva normal, nu ca pe încercări imposibil de depășit. În plus, toată experiența acumulată în anii în care am lucrat umăr la umăr cu Mircea Hava, ne va ajuta să facem lucrurile exact așa cum le-ar fi făcut și el: foarte bine. De altfel, Mircea Hava a subliniat faptul că va rămâne alături de echipa primăriei, ca și colegul nostru Nicușor Moldovan, prezența lor la Bruxelles, fiind o garanție în plus pentru dezvoltarea orașului. Nu am obiceiul să vorbesc despre ce merge bine, asta se vede, ci îmi propun să insist, împreună cu colegii mei, pe tot ceea ce poate fi corectat prin munca pe care o datorăm albaiulienilor. Le transmit un sincer ”Ghinion!” tuturor celor care au supralicitat și au lăsat să se înțeleagă că s-a pus problema altfel decât în interesul albaiulienilor.”- transmite Paul Voicu.

” Albaiulienii trebuie să știe că nu suntem în situația unui interimat, ci vom continua să dezvoltăm municipiul în baza unor trasee clare pe termen scurt, mediu și lung. Avem acum, odată cu plecarea primarului Hava la Parlamentul European, o situație și un moment în care să subliniem unitatea și să demontăm speculațiile care s-au făcut în ultima jumătate de an. Nu e vorba despre cine rămâne, despre cine preia și ce, e un angajament pe care ni-l asumăm împreună, eu și Voicu, să lucrăm, la fel ca și până acum, pentru oraș și pentru albaiulieni. Suntem amândoi suficient de maturi politic și nu numai, să vedem în continuare de administrarea orașului după proiecte clare.” – a adăugat Gabriel Pleșa.

La rândul său, europarlamentarul Mircea Hava, fostul primar al Municipiului Alba Iulia, subliniază: „ Să nu-și imagineze cineva că e vorba de un „ Înainte și după 26 mai…” Pentru că toată munca asta de zeci de ani nu se poate șterge cu buretele, ca și când n-ar fi fost și să se ia totul de la zero, pentru că pur și simplu nu e cazul. În plus, din câte știu, sunt președintele PNL Alba, așa că voi veni acasă ori de câte ori este posibil și voi face tot ce ține de mine, și de aici, și de la Bruxelles, și de la Strasbourg, ca lucrurile să meargă bine pentru Alba Iulia, ca și până acum.”

Partidul National Liberal, prin fiecare dintre reprezentanții săi, locali sau europeni, rămâne garanția că Alba Iulia își va continua dezvoltarea și își va urma, și de acum încolo, traiectoria ascendentă.