Comunicat de Presă| OMenia nu se moștenește. Se învață

Astăzi, 14 ianuarie 2021, s-a lansat oficial, în mediul online, campania de informare OM cu OM, inițiată de către Primăria Municipiului Alba Iulia în cadru proiectului transnațional „Rumourless Cities”. Campania și proiectul au ca scop promovarea unei strategii antidiscriminare în comunitățile minorităților. În cazul Alba Iulia, vorbim despre comunitatea persoanelor de etnie romă.

Ideea principală a campaniei subliniază faptul că, pentru comunitățile sau persoanele din jur, tendința comună este de a marginaliza persoanele de etnie romă din diverse motive care țin fie de preconcepții, fie de diverse situații generalizate. Ceea ce contează însă este modalitatea în care aceste persoane se comportă atunci când interacționează cu cei din comunitățile în care trăiesc și exemplele pozitive sunt multiple. De aici și întregul concept care se bazează pe omenie. Suntem înainte de toate oameni și trebuie să răspundem cu omenie celor din jur – „Omenia nu se moștenește. Se învață”. Este important să învățăm să fim buni cu cei din jur și să nu îi judecăm după culoare, rasă sau etnie, indiferent de vârsta pe care o avem.

Your browser does not support the video tag.

Campania se va desfășura pe mai multe episoade care au scopul de a exemplifica prin diferite modalități creative ideea principală a campaniei – OMenia. Primul episod va fi un video de prezentare a conceptului, pe care îl puteți viziona la link-ul de mai jos.

Mulțumim partenerilor noștri Crucea Roșie Română Filiala Alba, Teatru Skepsis și Călin Magda pentru suport.

Un mic gest de bunătate poate fi cel care pune bazele unei comunități echilibrate și sigure. Vă invităm să urmăriți campania și pe conturile noastre de Social Media: Facebook (OM cu OM) și Instagram (omcuom_campania) și în curând pe site-ul nostru www.omcuom-campania.ro .

*Întregul concept a fost creat special pentru a fi promovat în mediul online, având în vedere situația complicată prin care omenirea trece la nivel mondial. Toate aceste episoade vor fi create în condiții de mare siguranță, pentru a proteja protagoniștii acestora.

*Rumourless Cities este o rețea internațională URBACT de bune practici care aduce împreună orașe precum Amadora, Cardiff, Hamburg – Altona, Messina, Varșovia și Alba Iulia. Scopul acesteia este de a dezvolta strategii de contracarare a stereotipurilor negative din diferite comunități discriminate.