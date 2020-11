Comunicat de presă| Modificările pe care le-am adus Legii Minelor permit crearea de noi locuri de muncă în județul Alba (P)

Legislația actuală din domeniul minelor are prea multe lipsuri și „portițe” de care mulți „băieți deștepți” se folosesc în interesul propriu. Nu este adaptată la zilele noastre și la tehnologiile de extracție și prelucrare din zilele noastre. Tocmai de aceea, prin Comisia de Industrii și Servicii a Camerei Deputaților am inițiat numeroase modificări la Legea Minelor.

Este nevoie de o lege adaptată la realitate, la fel ca și în domeniul energiei, unde am reușit deja să promovez importante modificări care permit extinderea rețelelor de gaze și energie electrică din bani europeni și dau șansa oamenilor să se branșeze la aceste utilități fără a mai plăti taxe de zeci de mii de lei. Este nevoie să ne protejăm resursele și să le putem exploata corect, în beneficiul oamenilor, nu să ajungem iar în situații aberante precum se întâmplă cu hidrocentralele în a căror construcție statul a investit ani de zile și a fost apoi blocat, când era la 90% stadiu de construire, iar acum, în loc să ne producem propria energie verde o importăm de la alții, ori în cazul exploatării de lemn, unde moții au ajuns să nu mai aibă dreptul nici la parul de claie – acea bucată de lemn în jurul căreia de sute de ani își clădesc căpițele de fân, în timp ce marile combinate rad sute de hectare de pădure în fiecare zi. Și toate astea din cauza unor legi strâmbe, promovate de unii care și-au văzut doar de buzunarul propriu, călcând pe interesul public și pe nevoile cetățenilor.

Astăzi există tehnologii sigure de exploatare, folosite în toată lumea, care permit valorificarea resurselor subsolului și dezvoltare economică protejând, în același timp, natura. De aceea, în ultimele luni am lucrat intens, aducând numeroase modificări Legii Minelor, care a fost adoptată de Parlament săptămâna trecută. Am reglementat clar exploatarea haldelor de steril, din care pot fi recuperate, cu noile tehnologii disponibile acum, minereuri valoroase, respectând condițiile de mediu. În județul Alba avem mai multe astfel de locații și există interes din partea investitorilor care vor crea locuri de muncă și venituri în bugetele locale. Am reglementat redeschiderea perimetrelor miniere închise nejustificat în trecut. E vorba de perimetre rentabile, din care avem și în județul Alba și care stau închise din cauza unor prevederi birocratice aiuristice. Prin noile reglementări pe care le-am introdus peste 900 de perimetre vor fi redeschise. Am reglementat o situație care bloca investitorii ce doresc să preia mine epuizate și închise și să le transforme în atracții turistice, sau mine de sare care pot fi introduse în circuitul balnear și turistic. Am modificat sistemul de plată al redevențelor pentru exploatările de suprafață și pentru apele minerale, astfel încât să existe un echilibru între bugetul local și cel național. Prin noile reglementări, 45% din valoarea redevențelor –acele taxe pe care firmele de exploatare le plătesc pentru că folosesc resursele naturale, care sunt avuție națională – rămâne la primării, 35% merge la consiliile județene și 20% merge în bugetul central. Până acum, toți banii rămâneau la București. Am modificat definiția apelor de zăcământ, care creau o situație aberantă pentru că statul – cel care are în proprietate aproape toate minele închise cu zeci de ani în urmă – trebuia să plătească tot statului niște taxe de poluare pentru apele care apar în mod natural în orice mină. Ori din această cauză, statul ajunsese dator la stat și nu mai putea gestiona corespunzător aceste mine deja închise.

Toate aceste modificări vor permite o mai eficientă gestionare a resurselor minerale ale României, iar în județul Alba, vor permite reluarea activității în anumite perimetre miniere, creșterea capacității de producție a Cuprumin și încă un pas către realizarea unui combinat de prelucrare a minereului de cupru în Munții Apuseni. Sunt reglementări care generează venituri și locuri de muncă și care ne vor ajuta să nu mai depindem de alții pentru gestionarea bogățiilor noastre.

Sorin Ioan BUMB

