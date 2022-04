COMUNICAT DE PRESĂ| Mircea Hava: „Parlamentul European a aprobat un comitet de analiză a măsurilor luate în pandemie”

Florin Roman, deputat PNL de Alba: Debirocratizarea pentru energie verde și agricultură

Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat un proiect de lege, pe care l-am inițiat ca deputat liberal, impreuna cu ex-deputatul Claudiu Racuci, referitor la debirocratizare.

Legea prevede exceptarea de la obținerea avizelor pentru Autorizațiile de construire, in cazul anexelor gospodărești din jurul exploatațiilor agricole, dar și pentru montarea panourilor solare care produc energie verde. In calitate de fost presedinte al Comisiei de Administrație Publica, am initiat și transformat in lege mai multe proiecte de lege, care au însemnat fie reducerea numărului de avize pentru autorizații, fie eliminarea lor.

Pentru ca simplificarea procedurilor și debirocratizarea, înseamnă mai putine cozi și mai putine bătăi de cap. In cazul montării panourilor foto-voltaice și a echipamentelor necesare pentru producerea energiei verzi, simplificarea va ajuta și la creșterea gradului de absorbție al fondurilor europene.

Deputat Florin Roman, vicepreședinte al Camerei Deputatilor