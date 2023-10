Comunicat de presă| Mircea Hava, europarlamentar PNL: Lăsați țările din UE să aleagă cum reduc produsele de stropit plantele!

Comunicat de presă| Călin Matieș, senator PSD Alba: În Senatul din Spania am transmis, cu fermitate, că România are nevoie de un sprijin financiar mult mai mare de la Uniunea Europeană

În Senatul din Spania am transmis, cu fermitate, că România are nevoie de un sprijin financiar mult mai mare de la Uniunea Europeană, în actualul context, și sper că președintele Comisiei Economice a Parlamentului European, Irene Tinagli (din Italia), prezentă la momentul discursului meu, a înțeles bine mesajul.

Am discutat despre arhitectura bugetului, regulile financiare, deficitul bugetar s̗i datoriile publice. De asemenea, am subliniat importanța apartenenței noastre la marea familie europeană. România face mari sacrificii în acest sens, fiind în prima linie a conflictelor, având o graniță de 650 de kilometri cu zonele afectate de război. Suntem poarta de intrare în Europa pentru produsele alimentare provenite din Ucraina, ceea ce implică cheltuieli directe și indirecte de 8 miliarde de euro pe an. Nu dorim să suportăm aceste cheltuieli singuri! Europa trebuie să țină cont de acest aspect în noua arhitectură bugetară.

Am vorbit despre pierderea de 10 miliarde de euro pe care o suferim în fiecare an din cauza faptului că nu suntem încă membri Schengen. Războiul și excluderea noastră din Schengen ne costă anual 18 miliarde de euro. În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, România primește 28 miliarde de euro pe o perioadă de 5 ani, însă pierdem 18 miliarde de euro în fiecare an (s̗i nu din vina noastră). Avem nevoie de sprijinul Europei și de o arhitectură bugetară care să țină cont de aceste aspecte!

P.S. M-am adresat în italiană pentru a ușura munca echipei de traducători, care a agreat mai mult această variantă, dar și în speranța că președintele Comisiei Economice a Parlamentului European, Irene Tinagli (IT), va înțelege astfel mai bine durerea României.