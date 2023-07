Comunicat de presă| Mircea Hava despre veto-ul Austriei împotriva aderării României la Schengen: Dacă această rezoluție va trece, Comisia va fi obligată să calculeze despăgubiri pentru România

Comuna Albac a găzduit în ultimele zile o nouă ediție a Târgului Național de Turism Rural. Consiliul Județean Alba se laudă că evenimentul este „unicul târg destinat turismului rural din România”. De fapt, evenimentul este dovada realității din România: autoritățile își bat joc de potențialul turistic, irosind bani publici fără o strategie clară și fără rezultate reale pentru operatorii turistici care se chinuie să își țină în viață afacerile. Cine a mers în weekend la Albac și a avut răbdare să vorbească cu oamenii prezenți la târg a înțeles că mai-marii Consiliului Județean Alba nu știu problemele reale ale turismului rural și habar nu au cum să valorifice potențialul extraordinar cu care a fost binecuvântat acest județ.

Ca să fiu correct, este lăudabilă inițiativa unui târg de turism rural, cu atât mai mult cu cât nu există un astfel de eveniment în turismul românesc. Dar conducerea Consiliului Județean Alba a eșuat din primele ediții de când a păstrat târgul într-o zonă a serbărilor populiste de tip „fiii satului”. Degeaba a continuat să pompeze mulți bani publici într-o manifestare care a rămas mai degrabă un orgoliu politic, fără să aibă rezultate palpabile nici măcar pentru cei care au afaceri în domeniul turistic din Munții Apuseni. Nu mai vorbim de faptul că târgul nu depășește granițele Apusenilor, astfel încât titulatura de „național” este doar o împăunare a conducerii Consiliului Județean Alba.

Târgul de Turism Rural de la Albac este de fapt o acțiune populistă în cadrul căruia cei mai mulți „turiști” sunt politicienii în goana după fotografii de Facebook. Așa s-a întâmplat și în weekend, când alaiul de „turiști” politicieni din PNL și PSD l-au plimbat prin Albac pe noul ministru al Dezvoltării, Adrian Veștea, fost președinte la Consiliul Județean Brașov. Și domnul Veștea este „repetent” la valorificarea turistică a unui județ care merge din inerție și din efortul operatorilor din turism, nu pentru că ar avea autoritățile județene o strategie coerentă. Câteva fotografii, declarații, promisiuni și gata vizita la Târgul de Turism Rural.

În urma politicienilor care au zâmbit și au promis verzi și uscate a rămas realitatea tristă a turismului rural din Alba: județul are un potențial extraordinar, dar are ghinionul ca oamenii care îl conduc să nu aibă priceperea necesară să îl valorifice. Târgul de Turism Rural a însemnat și oameni minunați care se chinuie să pună cu adevărat în valoare turismul rural, respectiv proprietarii de pensiuni turistice și agroturistice. Lor li se adaugă meșterii care duc cu greu tradiția unor meșteșuguri în risc să se stingă odată cu ei, dar și producătorii locali care păstrează vie gastronomia tradițională sau secretele producerii unor produse tradiționale. Apoi, Alba are, ca toate zonele rurale din țara aceasta, portul, cântul și obiceiurile românești care ar trebui să dea strălucire turismului rural. Am văzut toate acestea la târgul de turism rural, însă ele nu trebuie văzute de politicieni, ci de agențiile de turism din țară și din străinătate care trebuie să promoveze și să vândă mai departe oferta turistică.

Potențialul turismului rural trebuie prezentat bloggerilor de turism, trebuie inclus în circuite pentru turiștii români și străini, dar mai ales trebuie să se regăsească într-o strategie coerentă de dezvoltare turistică. Turismul rural are nevoie de evenimente de promovare realizate profesionist care să adune cu adevărat cererea și oferta din turism, unde să se organizeze dezbateri și conferințe între operatorii de turism din diferite zone ale țării și adevărații specialiști în turism, iar târgurile și expozițiile trebuie să fie cu adevărat platforme de prezentare și promovare a turismului, nu acțiuni populiste pentru promovarea unor politicieni.

Dacă nu vom înțelege toate aceste lucruri, Consiliul Județean Alba va continua să irosească banii publici, banii noștri, ai locuitorilor județului, în acțiuni care nu au cu adevărat rezultate și nu aduc un plus valoare pentru Alba, ci doar sunt doar ședințe foto pentru politicienii locali, județeni și naționali. Și, din păcate, pe lângă Târgul Național de Turism Rural, Consiliul Județean Alba mai cheltuie bani și în alte multe acțiuni și proiecte populiste.