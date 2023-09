Comunicat de presă| Marius Hategan, președinte PNL Alba Iulia: Albaiulienii știu ce s-a făcut, când și cât s-a făcut și, mai ales, de către cine

Prin toate demersurile noastre, am reușit să introducem în Programul de transport județean traseul Sebeș – Șpring – Roșia de Secaș, cu două stații în satul Ungurei, astfel încât elevii care învață aici să aibă la dispoziție un mijloc de transport pentru a ajunge la școală. Aceasta este o victorie importantă, dar de etapă, întrucât până ca autobuzul să ajungă în satul Ungurei este necesară organizarea unei proceduri de achiziție și atribuirea traseului transportatorului care va fi declarat câștigător.

Cazul elevilor din Ungurei mi-a fost semnalat la începutul lunii septembrie. În prima zi de școală, am decis să nu particip la nicio festivitate de deschidere, ci să fiu șofer pentru acești elevi care, în lipsa unei rute de transport, nu aveau cu ce să ajungă la liceu, în Sebeș. Am rămas mereu în contact cu elevii și cu părinții lor, iar petiția pe care ei au realizat-o, pentru ca autobuzul să ajungă și în satul lor, am înmânat-o conducerii PNL a Consiliului Județean Alba. S-a luat act de ea, iar în ședința de astăzi a Consiliului Județean Alba, printr-un proiect de hotărâre, a fost introdus în programul de transport traseul Sebeș – Șpring – Roșia de Secaș. Am menționat de la început că această problemă se poate rezolva prin organizarea unei ședințe a Consiliului Județean Alba și inițierea unui proiect de hotărâre prin care să se acopere necesitățile de mobilitate ale elevilor din satul Ungurei, comuna Roșia de Secaș. Mă bucur că acest lucru s-a întâmplat.

În acest răstimp, de la începutul anului școlar, primarul social democrat din Roșia de Secaș, Ioan Cristea și echipa sa, dar și alți colegi din PSD Alba, s-au alăturat demersului meu și, rând pe rând, i-au transportat pe acești elevi în mod voluntar și cu mașini personale pentru a preveni un eventual abandon școlar, dar și pentru a trage un semnal de alarmă conducerii PNL a Consiliului Județean. Mă bucur că, împreună, uniți în acest demers, i-am determinat pe Ion Dumitrel, Marius Hațegan și Dumitru Fulea să acționeze pentru binele acestor elevi. De asemenea, în proiectul de hotărâre votat în ședința de azi a Consiliului Județean Alba au fost modificări la rute de transport pentru a rezolva probleme legate de transportul elevilor la școală. Acest lucru nu înseamnă că problemele privind transportul județean de persoane s-au încheiat. Există mulți oameni din comunele noastre care au nevoie de autobuz pentru desfășurarea în bune condiții a activităților zilnice.

Mulțumesc elevilor și părinților din satul Ungurei pentru buna colaborare pe care am avut-o pe această problemă. Mulțumesc colegilor din PSD Alba care au crezut că împreună, uniți în aceeași cauză, vom obține rezultatul dorit.

Corneliu Mureșan

Secretar executiv PSD Alba