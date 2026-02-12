Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
N-aveam așteptări mari de la PSD, la momentul în care s-a format actuala coaliție care guvernează România. Iar timpul mi-a dat dreptate. Încet, încet, pesedișii și-au dat arama pe față și au început să distrugă, din clădirea Guvernului, tot ce încearcă să se facă bun pentru români și România.
Social-democrații par a fi angajați să facă rău, în loc să pună umărul la reconstrucție și la a face ordine în dezastrul lăsat în urmă de fostul lor premier, Ciolacu. Nu le place reforma administrației, cum nu le place nici cea a companiilor de stat. Asta ca să nu mai vorbim de reducerea cheltuielilor publice sau de piedicile pe care le pun în adoptarea bugetului de stat.
Ce fac PSD-știi în ultima perioadă nu este doar nepricepere, cât este calcul politic meschin. Doar pentru a mai pune un vot, două în plus la procentele care le arată clar că se duc la fundul prăpastiei politice și morale.
Dincolo de faptul că nu iau parte cu seriozitate și bune intenții la guvernare, tactica lor subversivă a început să se transforme în atacuri virulente. Fie la Ilie Bolojan, fie la PNL sau la USR. Nu e doar jenant, ci este de neacceptat!
Ce fac acum urmașii lui Ion Iliescu se numește o muncă asiduă pentru ruperea coaliției și aruncarea României în haos economic și social. Dacă vor să se ocupe de jocuri murdare, să o facă în sediul de partid, nicidecum la Guvern și sub nici o formă pe spatele românilor.
Dacă nu le place în coaliția de guvernare, să spună asta public și să fugă repede în opoziție, în brațele celor de la AUR.
Cu care, părerea mea, este că se plac mult mai mult decât lasă să se vadă. Oricum, să ne ferească Dumnezeu de o alianță AUR-PSD, că dezastru mai mare nu ar putea să existe pentru țara asta.
Vom vedea ce ne rezervă viitorul, însă pentru mine un lucru este sigur: social-democrații nu au dovedit că sunt oameni de încredere, că sunt parteneri serioși de guvernare și că își doresc măsuri pentru ca România să depășească perioada dificilă prin care trece.
Din păcate, comportamentul pesedist de la nivel național pare lectură obligatorie și pentru politicienii lor din Alba, parlamentari sau nu. În 99% din cazuri vorbim despre zero realizări și vorbă-n vânt cât încape…
Marius Hațegan
Secretar general PNL Alba
