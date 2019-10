Comunicat de presă: Județul Alba e pe PLUS la debutul anului universitar

PLUS, partidul condus de Dacian Cioloș este partidul soluțiilor, al oamenilor competenți, profesioniști și integri. Filiala Județeană PLUS Alba s-a format la finalul lunii iulie, iar la conducerea acesteia a fost ales ca președinte, colegul nostru, Mihail David, împreună cu un Birou Județean format din 8 persoane.

Generația PLUS Alba este aripa de tineret a partidului PLUS din județul Alba și a luat ființă în luna iulie a acestui an. Ca și structură tinerii din Generația PLUS Alba sunt organizați sub forma unui Birou Județean, condus de un coordonator județean, Alexandra Burz.

Un nou an universitar a debutat săptămâna aceasta, pentru cei aproximativ 377.000 de studenți, care urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior din România. Cifrele arată că anul acesta se înregistrează cel mai mic număr din ultimii 20 de ani, totodată, uitându-ne la rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat, realizăm că este în scădere. Educaţia reprezintă piatra de temelie a oricărei societăți şi trebuie să fie și să rămână prioritară. Acum, la un nou început, ne alăturăm celor care își pun speranțele într-un viitor mai bun, un viitor construit de acești tineri care încep un nou an de muncă alături de cadrele universitare și personalul auxiliar.

„Mă numesc Burz Alexandra, am 25 ani, sunt inginer, iar la începutul acestui an, am luat decizia de a mă înscrie în PLUS. Nu am mai făcut politică, însă am cochetat cu ideea de a mă înscrie într-un partid politic, dintotdeauna. Am făcut pași înspre PLUS, deoarece împărtășesc aceleași principii și valori cu oamenii PLUS, iar acest lucru a stat la baza motivației mele de a mă implica activ în acțiunile partidului și de a încerca să aduc un plus în PLUS.

Pe lângă toate lucrurile care ne aduc împreună, cred, totodată, că e timpul ca noi, tinerii, să ne implicăm mai mult, nu numai la nivel declarativ. E nevoie de o schimbare a clasei politice din România, e nevoie de oameni competenți care să fie dispuși să-și pună cunoștințele și experiența în folosul țării. Una dintre nevoile tinerilor este aceea de apartenență la o comunitate cu care să se identifice și alături de care să aibă ocazia să crească. Tinerii de astăzi sunt o generaţie pregătită să înveţe, iar atunci când găsesc o cauză în care cred cu adevărat, luptă pentru acea cauză, iniţiază proiecte şi se dedică lucrurilor în care cred. În Generația PLUS Alba ne dorim să punem accentul pe formarea și dezvoltarea noastră atât personală, cât și profesională, în vederea promovării tinerilor în structurile partidului şi a asumării unor responsabilităţi publice, și de asemenea, ne dorim creăm o punte de legătură cu toate generaţiile.

Noi suntem tineri, entuziaști, responsabili și dornici să ne implicăm în conturarea viitorului nostru, într-o țară normală. În cei doi ani de mandat, ne propunem să dezvoltăm proiecte, prin care să stimulăm tinerii din județul Alba să participe la viața publică, să identificăm problemele cu care se confruntă tinerii și totodată, să inițiem programe sociale, politice, educative, corespunzătoare intereselor și aspirațiilor acestora. De asemenea, ne dorim ca prin activitățile noastre, să insiprăm cât mai mulți tineri să ni se alăture.

Cred cu tărie că împreună vom reuși să aducem un PLUS județului Alba”, transmite coordonatorul Generației PLUS Alba, Alexandra Burz.

Vă așteptăm alături de noi: https://www.ro.plus/adeziune.