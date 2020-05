Comunicat de presă Florin Roman, liderul deputaților PNL: Am redat onoarea celor care au slujit drapelul național – legea Roman pentru militari

Președintele României, Klaus Iohannis a promulgat legea PNL, prin care li se face dreptate rezerviștilor care au fost scoși din Armată, din motive neimputabile lor, la vârsta de 40 de ani.

În calitate de parlamentar, am inițiat un proiect de lege, adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional, prin care înlăturăm diferențele între foști și actuali militari. Principala modificare vizează obținerea pensiei militare, pentru militari, polițiști și personal cu statut militar, categorii care au fost îndepărtate din sistem, așa cum am mai precizat, din motive neimputabile lor.

Vorbim aici, în special de rezerviștii care au slujit drapelul național, dar care, urmare a deciziilor de restructurare al unor unități militare au fost trimiși acasă, mai repede împotriva voinței lor sau urmare a reorganizărilor prin care a trecut Armata Română după intrarea în NATO. Condiția esențială pentru a beneficia de prevederile acestei legi de către aceste categorii discriminate este îndeplinirea condițiilor de vechime, în solda armatei. Din cauza prevederilor discriminatorii, instanțele de judecată au avut o practică neunitară și hotărâri diferite.

Noua lege vine să îndepărteze aceste discriminări și inechități, și să oprească diferențele între militari, funcție de anul în care s-au pensionat.