Comunicat de presă| Florin Roman, deputat PNL de Alba: „DN 75 intră în reabilitare”

În pofida zvonurilor alarmiste aruncate pe piața de unii și de alții, care de regulă, vorbesc sa se afle in treabă, zilele următoare se declanșează procedurile de achiziție publică, pentru modernizarea drumului national 75.

Aflat in stare avansată de uzură, am solicitat CNAIR lucrări ample de modernizare, atât in discuțiile cu conducerea centrală, cât și in discuții cu regionala Cluj, cu susținerea primarilor liberali.

Lucrările de modernizare constau in turnarea de covor asfaltic, consolidări podețe, curățare de santuri și rigole, pe DN 75 care traversează teritoriul localităților: Ocolis, Posaga, Salciua, Baia de Aries, Lupsa și Bistra.

De altfel, toate aceste demersuri au fost susținute de primarii liberali din aceste localitati. Tot în aceste zile urmează sa fie asfaltați ultimii 10 km pe DN 74 in zona Dealu Mare, astfel încât sa fie complet asfaltat cu covor nou între Șard și Cîmpeni.

În total este vorba de peste 120 km de drum național, în Apuseni, cu covor asfaltic nou în mai puțin de doi ani. La care se adaugă și cei 32 de km de drum nou asfaltat pe DN 67C în zona Șugag-Tău.

Potrivit informațiilor oficiale, lucrările de asfaltare pe DN 74 se vor încheia în această lună, iar pe DN 75 la finalul lunii august. Îi asigur pe locuitorii Munților Apuseni că liberalii sunt singurii care au modernizat infrastructura rutieră a moților, prin fapte, nu prin povești! Liberalii au făcut in doi ani pentru Apuseni, ce nu s-a făcut in 30 de ani, pentru drumurile naționale!