Comunicat de presă| Deputatul PNL de Alba, Florin Roman: Peste 15.000 de moți au primit factura redusă cu 50% la energie electrică

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman: Peste 15.000 de moți au primit factura redusă cu 50% la energie electrică

Electrica Furnizare a emis peste 20.000 de facturi reduse cu 50%, care au ajuns in aceste zile la beneficiari. 15501 facturi au fost emise pentru moții din Alba, după cum urmează: Abrud – 1622, Albac – 552, Almasu Mare – 189, Arieseni – 519, Avram Iancu – 514, Baia de Aries – 1071, Bistra – 1337, Bucium – 467, Cimpeni – 2184, Ciuruleasa – 253, Garda de Sus – 441, Horea – 479, Intregalde – 93, Lupsa – 792, Mogos – 186, Ocolis – 160, Poiana Vadului – 283, Ponor – 97, Posaga – 310, Salciua – 443, Scarisoara – 351, Sohodol – 425, Vadu Moților – 383, Vidra – 441, Zlatna -1909.

Am promis ca rezolv problema și am rezolvat-o. Nu sunt genul de parlamentar care doar se plânge, este contemplativ. Prefer soluții, nu discuții.

Beneficiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 27 din 1996, vor fi acordate retroactiv dacă clienții îndeplinesc criteriile de încadrare prevăzute in legislație.

Pentru a beneficia de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27 din 1996 clienții trebuie să:

• fie titularii contratului de furnizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;

• să aibă locuința sau sa desfășoare activitatea in localitățile din Munții Apuseni, așa cum sunt definite prin Hotărârea Guvernului României nr. 323 din 10 mai 1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economice-sociale a unor localități din Munții Apuseni;

• nu aibă facturi restante.

Criteriile de încadrare și documentele justificative vor fi evaluate de către Unitatea Administrativ Teritoriala (Primărie). După verificarea criteriilor de încadrare, Unitatea Administrativ Teritorială va trimite listele cu clienții beneficiari către furnizorul de energie electrică și de gaze naturale. Furnizorul va aplica, ulterior, reducerea corespunzătoare pe factura dvs. începând cu data de 1 a lunii următoare primirii listelor.

Acum, la finalul acestui demers, nu îmi rămâne decât satisfacția faptului ca am reușit sa ajut 15000 de familii de mot. Cu bunul Dumnezeu înainte!

Florin Roman, deputat PNL