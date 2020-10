Comunicat de presă, Cosmin Arion, candidat Pro România la Senat: „Învățământul online – O problemă reală care necesită soluții urgente”

Acest concept nou în sistemul de învățământ, dar mai ales pasivitatea autorităților din ultimele 9 luni de zile ne-au adus unde suntem astăzi – HAOS: neajunsuri din partea elevilor și părinților, degringoladă în rândul profesorilor. Copiii nu pot fi supravegheați cât timp părinții sunt la serviciu, iar profesorii sunt puși în fața unor situații IMPOSIBILE: programele școlare actuale nu mai sunt compatibile cu predarea on line, ca timp si conținut.

Avem mari probleme: lipsa unei legislații punctuale și clare la nivel național (există doar un set de recomandări și fiecare acționează după cum consideră de cuviință); infrastructura digitală deficitară: doar un laptop și o conexiune net nu înseamnă dotări corespunzătoare. Așadar EVALUAREA este în continuare SUBIECTIVĂ în lipsa unei legislații clare.

O problema majora este PROGRAMA mult prea încărcată pentru studiul on line. Se impune o restructurare a programei astfel încât elevii si studenții să asimileze în primul rând informațiile absolut necesare. Disciplinele cu interes mare nu trebuie să își piardă din importanță, din cauza lipsei contactului direct profesor-elev. În același timp, materiile mai puțin importante nu ar mai trebui să fie o necesitate în cadrul învățământului online.

Nu exista norme de verificare on line a elevilor. Trebuie introduse de urgență pentru ca verificarea să fie echiunitara pentru fiecare elev sau student. Totodată este necesară dotarea unităților de învățământ cu aplicații de elaborare a testelor on line si verificarea acestora automat.

DORIM și SUSȚINEM O LEGISLAȚIE CLARĂ care să rezolve in primul rând aspectele mai sus menționate, probleme reale cu care ne confruntăm zilnic.

COSMIN ARION

Candidat Senat PRO ROMANIA