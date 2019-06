Comunicat de presă – Conferința TEDx Alba Iulia: Untangling Chaos 2019

E timpul să dezlegăm haosul anul acesta la Conferința TEDx Alba Iulia. Și cum orice ordine are norme bine definite, la fel și dezordinea are propriile reguli după care se construiește haosul. Însă în acest context, prima regulă este să te abați de la regulile deja învățate. Să accepți o nouă ordine a lucrurilor. Iar când regulile sunt reinventate, ei bine, în acel spațiu haotic apare creativitatea și în cele din urmă, progresul.

Sâmbătă, 15 iunie începând cu ora 14:00, vor urca pe scena Casei de cultură a Sindicatelor, 10 personalități din varii domenii de larg interes, încercând să deslușească haosul prin prisma experienței lor personale și profesionale. Având 15 minute la dispoziție pentru a livra un discurs, speakerii TEDx vin să inspire comunitatea și să creeze un context oportun pentru schimb de idei, dialog și efecte pozitive în comunitate.

# Cu un doctorat în astrofizică, Dr. Ovidiu Teșileanu încearcă descâlcirea tainelor universului folosind lumina intensă a laserului. Cercetător de la Institutul Naţional pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, vine să ne povestească cum Laserul de la Măgurele, ELI-NP, a atins cea mai mare putere din lume.

# Actor de teatru și film, scriitor, scenarist, cântăreț, regizor, jurat, poet și compozitor român, nimeni altul decât Mihai Bendeac, urcă pentru prima dată de o scenă TEDx și vine să descâlcim haosul împreună în cel mai original mod cu putință la Alba Iulia.

# Matthew Daniel Erwin este speaker internațional, filozof, cercetător în domeniul IT și antreprenor de a treia generație. În 2013 Matthew a început Mindtrend, o platformă online destinată să abordeze criza globală de credibilitate a informațiilor digitale.

# Laura și Alexandru Damian sunt absolvenți ai Facultății de Urbanism din cadrul UAUIM București, cu specializare în domeniul Proiectării Urbane, și de aproape 10 ani profesează exclusiv în domeniul urbanismului, un domeniu care din păcate este încă prea puțin cunoscut în România.

Prin activitatea pe care o desfășoară, încercă să îmblânzească, puțin câte puțin, haosul urban și rural care domină peisajele orașelor și satelor românești și influențează viețile tuturor.

# Succesul Team RO001 Xeo Alba Iulia deja îl cunoaștem cu toții. Ce cunoaștem mai puțin sunt tinerii din spatele acestui proiect. Considerăm că Alba Iulia trebuie să le deschidă toate ușile pentru ca ei să ajungă să inspire mai departe. Pe 15 iunie la TEDxAlbaIulia, XEO ne vorbește despre self learning!

# Daniel David este socotit unul dintre cei mai buni psihologi din România. Are 43 de ani și predă la Universitatea Babes Bolyai. Este, de asemenea, profesor la Icahn School of Medicine din Mount Sinai, New York, în Statele Unite și director de cercetare la Albert Ellis Institute, tot în Statele Unite. Este președintele Asociației Psihologilor din România. A publicat rezultatul unei cercetări de un deceniu despre psihologia poporului român și vine la Conferința TEDx Alba Iulia pentru a încerca o deslușire a haosului românesc.

# Gabriela Alexandru este profesor de fizică și asistent social pasionat de lucrul cu adolescenții în special și de universul intrauman în general. De circa 10 ani coordonează proiecte la nivel național care își propun să înlesnească traseul corabiei sufletului uman prin apele tulburi ale adolescenței în special și ale vieții de familie în general.

# Marius Bîcu este proprietarul Fermei cu Omenie, o afacere de familie care produce brânzeturi premium românești cu lapte de la animalele din ferma proprie. Brânza de burduf De la Ferma a primit în 2018 premiul întâi pentru cea mai bună brânză de burduf din România. Marius are 70 de colegi gospodari care se asigură că în fiecare an 600 de tone de brânză pleacă spre 11 țări din Europa.

# Olimpia Meșa este autoarea cărții „Cum Învață Oamenii”, expert în design de învățare, fondatoarea companiei Instructional Design, care se află în spatele sutelor de programe corporative, educaţionale de succes, realizate atât online cât şi live şi traduse în peste 20 de limbi. A fondat și coordonează proiectul Book to Courses ™ Online School, care constă în tranformarea unei cărţi de nonficţiune în cursuri sau producții educaționale, astfel încât autorii de cărţi să aibă posibilitatea de a aduce o schimbare concretă în viaţa celor din jurul lor.

# Florentina Prisăcaru este o peroană căreia îi place să creeze conținut video, să scrie și să citească. Dar mai ales o tânără care la 25 de ani, pusă în fața unui cancer stupid, încearcă sa scoată ce e mai bun din luptă. Pentru sine și pentru alți pacienți! Și chiar și pentru cei din jur! Pentru că întotdeauna putem învăța unii de la alții!

Vino să descoperi versiunea de haos a speakerilor noștri și să găsești idei ce merită împărtășite!

Biletele se găsesc online pe IaBilet.ro și fizic în magazinele Diverta și Flanco și vor fi disponibile până joi, 13 iunie inclusiv!

Mai multe informații găsiți accesând www.tedxalbaiulia.com

Echipa TEDx Alba Iulia