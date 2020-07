Comunicat de presă Claudiu Răcuci (PNL) – Partidul Național Liberal dublează alocațiile copiilor pentru a treia oară în ultimii 5 ani

Deputatul PNL Claudiu Răcuci salută decizia Guvernului Orban de a dubla alocațiile de stat pentru copii, chiar dacă situația economică dificilă prin care trece România și întreaga lume pune o presiune deosebit de grea asupra bugetelor naționale:

„Să nu uităm că PNL a reușit ca, în ultimii 5 ani, să dubleze alocațiile de stat pentru copii de 3 ori. Prima dată a fost în anul 2015, când, printr-un amendament al deputaților PNL, alocațiile s-au majorat de la 42 de lei la 84 de lei.

De asemenea, anul trecut, tot prin inițiativa deputaților PNL, în ciuda opoziției vehemente a PSD, am reușit să majorăm alocațiile de la 84 de lei la 150 de lei și să impunem ca acestea să fie indexate de la fiecare început de an cu rata inflației. Ieri, pentru a treia oară, Guvernul PNL a adoptat o ordonanță de urgență prin care alocațiile se dublează din nou, însă, de această dată etapizat. De la 1 septembrie, începând cu drepturile pentru luna august, alocația pentru copii se majorează la fiecare 6 luni cu câte 20% din diferența față de luna iulie din acest an până în iulie 2022.

Cu toții ne-am fi dorit ca această majorare să se realizeze dintr-o dată și nu etapizat, însă Guvernul trebuie să fie responsabil față de destinele acestei țări. Să nu uităm că bugetul nu se află în cea mai bună situație și asupra lui continuă să existe presiuni majore pentru majorarea pensiilor de la 1 septembrie, pentru susținerea locurilor de muncă din economie și pentru finanțarea investițiilor publice.

Cred cu tărie că prin decizia Guvernului Orban de a dubla alocațiile, minciunile PSD-iștilor care spuneau că PNL nu vrea dublarea acestora s-au făcut praf și pulbere. Da! PNL guvernează responsabil și are grijă de fiecare cetățean în parte.”